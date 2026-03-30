Le RESTIC salue le lancement de la plateforme e-senegal.sn et son guichet unique numérique

Le Rassemblement des Entreprises du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (RESTIC) a exprimé son soutien au lancement de la plateforme e-senegal.sn, inaugurée le 24 mars 2026 au CICCAD par le Premier ministre. Ce guichet unique numérique marque une nouvelle étape dans la dématérialisation des services administratifs et citoyens.

Le RESTIC considère cette initiative comme un jalon important dans la modernisation de l’État. Le gouvernement électronique, ou e-gouv, vise à rapprocher les citoyens de l’administration, simplifier les démarches pour les entreprises et renforcer la transparence. Rapidité, personnalisation et efficience sont autant de promesses portées par cette transformation numérique.

En 2024, le Sénégal occupait le 135e rang mondial de l’Indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) des Nations Unies, loin derrière le Cap-Vert (111e). Pour le RESTIC, l’amélioration de ce classement passe par des choix stratégiques, notamment en matière de souveraineté des données et de cybersécurité. L’organisation insiste sur l’importance de l’étanchéité du logiciel Open Source X-Road, retenu pour l’interopérabilité des plateformes publiques, dans un contexte marqué par des cyberattaques récurrentes.

Le RESTIC regrette toutefois que l’identifiant numérique unique – équivalent d’une carte d’identité électronique – n’ait pas été finalisé avant le lancement de la plateforme. Cette étape aurait permis de sécuriser toute la chaîne numérique et de renforcer l’interopérabilité. L’organisation appelle également à veiller à la soutenabilité du projet afin qu’il ne connaisse pas le même sort que des initiatives précédentes comme TELEDAC ou e-tax.

Malgré ces réserves, le RESTIC félicite le ministère de l’Économie numérique et de la Communication, la SENUM ainsi que les ingénieurs et techniciens impliqués dans ce projet. Pour l’organisation, il s’agit d’une « aventure extraordinaire » qui ouvre une nouvelle ère pour la gouvernance numérique au Sénégal.