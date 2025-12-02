Selon nos confrères de Seneweb, Seydina Fall alias Bougazelli a été arrêté par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Guédiawaye. L’ancien député devenu agent immobilier a été accusé d’escroquerie par une dame nommée T. Camara, qui dit lui avoir remis la somme de 400 000 Fcfa en septembre pour pour la location d’un appartement qu’elle n’a toujours pas reçu.

Convoqué et entendu sur procès-verbal, le mis en cause a reconnu avoir reçu le montant déclaré par la plaignante. Toutefois, il déclare que le locataire qui occupe les locaux s’était engagé à quitter au mois d’octobre mais ne l’a toujours pas fait, selon la même source.

Cependant, malgré ces explications, le responsable politique domicilié à Hamo 3 et âgé de 53 ans a été placé en garde à vue pour escroquerie portant sur la somme de 400 000 francs CFA. Sauf changement de programme, il sera déféré ce mardi au Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.