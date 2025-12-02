Le ministère de l’Éducation dément toute intégration de l’homosexualité dans les programmes scolaires

Le ministère de l’Éducation nationale a publié ce lundi 1er décembre 2025 un communiqué pour démentir avec vigueur les informations relayées sur les réseaux sociaux laissant croire que « l’homosexualité serait enseignée dans les écoles du Sénégal ».

Le ministère qualifie ces affirmations de « fausses et infondées », estimant qu’elles relèvent d’une tentative manifeste de semer le doute et de troubler l’opinion publique. Il rappelle que les programmes scolaires nationaux sont élaborés de manière souveraine, validés par les instances pédagogiques habilitées et strictement conformes aux valeurs morales, religieuses et culturelles du pays. Aucun document officiel, souligne-t-il, ne contient la notion incriminée.

Selon le communiqué, la rumeur proviendrait d’un individu se présentant comme journaliste, ayant diffusé un extrait isolé, sorti de son contexte. Une telle méthode, jugée contraire à l’éthique, serait de nature à perturber la sérénité publique et à jeter un discrédit injustifié sur l’école sénégalaise.

Face à la propagation de ces fausses informations, le ministère appelle les citoyens à la prudence et à la vigilance, notamment sur les réseaux sociaux où circulent fréquemment des contenus manipulés.

Réaffirmant le caractère « sacré » de l’école, lieu d’acquisition du savoir, des valeurs et de la citoyenneté, le ministère insiste sur la nécessité de la préserver de toute instrumentalisation. Il rappelle également les efforts engagés dans le cadre de la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ), ainsi que les programmes de modernisation des daaras et de promotion du civisme.

Le ministère conclut en réaffirmant son engagement ferme pour une école républicaine, enracinée dans les valeurs sénégalaises et dédiée à la formation de citoyens responsables, annonçant qu’« aucun écart ne sera toléré ».