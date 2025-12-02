Bourses estudiantines : le ministère annonce enfin le paiement

Des étudiants devant les GAB pour le retrait de leur bourse

Après plusieurs jours de grève, de manifestations et d’affrontements sur plusieurs campus universitaires, la Direction des Bourses a annoncé le règlement des allocations d’études des mois d’octobre et novembre 2025, ainsi que le versement du trousseau pour l’année universitaire 2025-2026.

Dans un communiqué publié le 1ᵉʳ décembre, le ministère de l’Enseignement supérieur a précisé que l’opération de paiement débutera ce mardi 2 décembre 2025.

Cette décision intervient dans un climat de forte contestation, les étudiants dénonçant des retards répétés dans le paiement de leurs allocations. Ces dernières journées ont été particulièrement mouvementées dans les universités publiques, où les heurts entre étudiants et forces de l’ordre ont entraîné une paralysie quasi totale des activités pédagogiques.

À l’UCAD notamment, la colère était à son comble : les étudiants réclamaient le versement immédiat de leurs bourses, et plusieurs blessés ont été enregistrés lors des affrontements avec les forces de sécurité.