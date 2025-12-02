Il s’introduit par effraction dans une maison et découvre un cadavre momifié

La macabre découverte a été faite dimanche à Meulan-en-Yvelines (78).

Vers 17H00, un SDF s’est introduit dans une maison abandonnée en forçant un cadenas.

A l’intérieur, il a découvert un cadavre momifié. Terrifié, le sans-abri a alerté la police.

Les forces de l’ordre, arrivées sur les lieux, n’ont pu que constater le décès. Le corps était en état de décomposition très avancé.

Pour l’instant, la victime n’a pas été identifiée.

Brièvement placé en garde à vue, le SDF à l’origine de ce signalement a depuis été remis en liberté.

Une enquête pour meurtre a été ouverte.

Source : F D