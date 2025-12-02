Disparue…son corps est découvert dans une valise enterrée dans une forêt

Stefanie Pieper avait disparu dans la nuit du 22 au 23 novembre à Graz, en Autriche.

Cette influenceuse avait fait la fête dans une discothèque puis est rentrée chez elle en taxi, vers 7H00 du matin.

Arrivée devant son immeuble, la jeune femme de 32 ans avait envoyé un messages à un ami : « Il y a un type louche dans la cage d’escalier ». Après, on n’a plus aucun signe de vie.

Le corps sans vie de Stefanie Pieper a été retrouvé samedi dans une valise enterrée dans une forêt en Slovénie.

C’est son ex-compagnon, Peter M., 31 ans, qui est passé aux aveux en garde à vue.

Il a reconnu l’avoir étranglée et avoir placé le cadavre dans une valise qu’il a ensuite enterré dans un bois de Slovénie situé à proximité avec la frontière avec l’Autriche.

