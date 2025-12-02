Cette grosse erreur de Macky que le régime doit éviter…le spectre du « coude »

L’avènement de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême a suscité un immense espoir au sein de la population sénégalaise, assoiffée de changement et de transparence. Porté par le triptyque « Jub, Jubal, Jubanti » (droiture, justice, redressement), le nouveau régime a fait de la reddition des comptes la pierre angulaire de sa gouvernance. Cependant, pour réussir cette mission délicate, l’actuel exécutif doit absolument éviter de reproduire les erreurs du passé, et plus particulièrement une pratique qui a lourdement entaché le mandat de son prédécesseur, Macky Sall.

Cette erreur porte un nom, ou plutôt une métaphore devenue tristement célèbre au Sénégal : « mettre le coude sur les dossiers ». L’ancien président Macky Sall avait en effet admis publiquement, lors d’une sortie médiatique, qu’il détenait par devers lui des dossiers compromettants transmis par les corps de contrôle, mais qu’il avait choisi de ne pas les transmettre à la justice. Cette déclaration, loin d’être anodine, avait choqué l’opinion publique par son caractère assumé et la vision très personnelle de la justice qu’elle sous-entendait.

À l’époque, Macky Sall justifiait cette rétention d’information par un impératif de stabilité sociale ou politique, s’arrogeant de fait le rôle de filtre suprême entre les enquêteurs de l’État (IGE, OFNAC) et le pouvoir judiciaire. En décidant seul de qui devait être poursuivi et qui devait être épargné, l’ex-chef de l’État avait brisé le principe fondamental de l’égalité des citoyens devant la loi. Ce « coude » protecteur est rapidement devenu le symbole d’une impunité sélective, réservée aux alliés politiques et aux proches du pouvoir.

Les conséquences de cette posture furent désastreuses pour la crédibilité de l’ancien régime. La société civile, tout comme l’opposition d’alors, dont sont issus les dirigeants actuels, avait vivement dénoncé une instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes. Pour le citoyen lambda, le message était clair : la justice ne s’abattait que sur les opposants ou les faibles, tandis que les « amis du château » jouissaient d’une protection présidentielle, transformant la reddition des comptes en une arme de règlement de comptes.

Aujourd’hui, le Président Bassirou Diomaye Faye se trouve à la croisée des chemins. Alors que les audits se multiplient et que les premiers dossiers de gestion de l’ancien régime sont ouverts, la tentation pourrait être grande de reproduire ce schéma, mais de manière inversée. Le risque est de voir la justice s’accélérer pour les anciens dignitaires tout en ralentissant, voire en s’arrêtant, dès qu’il s’agira d’inquiéter des membres de la nouvelle coalition ou des alliés de la dernière heure.

Dans un contexte où la « transhumance » politique reste une réalité, le nouveau régime doit se montrer intransigeant. Si d’anciens gestionnaires épinglés par les corps de contrôle rejoignent la mouvance présidentielle dans l’espoir d’y trouver refuge, le nouveau régime devra prouver que son coude ne sert pas de bouclier. Accepter de couvrir de nouveaux alliés au nom de la realpolitik reviendrait à trahir la promesse de rupture systémique vendue aux électeurs lors de la campagne électorale.

La véritable reddition des comptes ne peut souffrir d’aucune exception. Elle ne doit pas être perçue comme une chasse aux sorcières dirigée uniquement vers le passé, mais comme une exigence éthique permanente qui s’applique à tous, y compris et surtout à ceux qui gouvernent aujourd’hui. Pour que le « Jubanti » ait un sens, il faut que la main de la justice soit aussi lourde pour un ministre actuel que pour un ancien directeur général, sur la simple base des faits et du droit.

Pour éviter le piège de Macky Sall, la solution réside dans le renforcement de l’indépendance de la justice. Contrairement à l’ancien, ce régime ne devrait plus avoir la latitude technique ou morale de retenir un dossier de l’IGE ou de la Cour des Comptes. L’automatisation des poursuites judiciaires dès lors que des malversations sont avérées par les corps de contrôle est la seule voie pour dépolitiser la justice financière et restaurer la confiance entre l’État et ses citoyens.

L’histoire jugera le régime de Diomaye non pas sur la quantité de dossiers ouverts contre l’ancien système, mais sur sa capacité à laisser la justice suivre son cours sans entrave, sans protection et sans « coude ». C’est à ce prix seulement que le Sénégal tournera la page de la justice à deux vitesses et entrera véritablement dans l’ère de la bonne gouvernance tant espérée. Le coude du Président doit rester le long du corps, et laisser la main de la justice agir librement.

La rédaction de Xibaaru