Assemblée nationale : le budget 2026 du MESRI adopté à une large majorité

L’Assemblée nationale a adopté, ce lundi 1ᵉʳ décembre 2025, le projet de budget 2026 du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Au total, 123 députés ont voté en faveur du texte, confirmant ainsi un large consensus autour des priorités stratégiques du secteur.

Le budget adopté s’élève à 301 milliards F CFA en crédits de paiement et 316,4 milliards F CFA en autorisations d’engagement. Ces enveloppes devraient permettre de renforcer les infrastructures universitaires, soutenir la recherche scientifique et accompagner les réformes engagées dans l’enseignement supérieur.

Le MESRI ambitionne également, à travers ce financement, d’améliorer les conditions d’étude des étudiants, de moderniser les équipements pédagogiques et de soutenir l’innovation, un pilier essentiel du développement économique et technologique du pays.