TAS charge le pouvoir : « Le meilleur ennemi du populisme reste l’épreuve du réel »

Le député Thierno Alassane Sall (TAS) a vivement critiqué, ce lundi, la gouvernance actuelle, estimant que le régime arrivé au pouvoir sous le signe de la rupture s’est rapidement heurté à « l’épreuve du réel ». Dans une déclaration, il accuse l’exécutif d’avoir transformé « la démagogie jadis vociférante dans l’opposition » en une véritable méthode de gestion de l’État.

Selon lui, le pays subit aujourd’hui les conséquences d’un populisme qui, confronté aux responsabilités, « mène une indécente guerre des chefs » et détourne l’attention de la population en orchestrant « des procès de boucs émissaires, jusqu’au sein de l’Assemblée nationale ». Une stratégie qui, selon l’ancien ministre, vise à masquer la « grave crise économique et financière » qui frappe actuellement le pays.

Thierno Alassane Sall dénonce une gouvernance qu’il juge déconnectée des réalités quotidiennes des citoyens : « Pendant que cette caste d’apparatchiks s’installe dans le confort des caisses noires et des jets privés, les étudiants, les travailleurs et, au fond, tout un peuple sont relégués au bas de l’échelle des priorités », fustige-t-il.