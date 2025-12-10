Guinée Bissau, il est temps d’agir (Par Dr. Mohamed Diallo)

Le respect de la volonté générale exprimée dans les urnes par le peuple Bissau guinéen est la voie royale pour la restauration de l’ordre constitutionnel et de la souveraineté du peuple.

Cette crise électorale, n’avait pas lieu d’être, on peut légitimement s’interroger :

– Qu’est-ce qui a empêché l’armée de Guinée-Bissau de jouer, pour la première fois, dans l’histoire de ce pays qui a connu de nombreux soubresauts politiques, son rôle de garant en demandant à la Commission électorale de publier les résultats officiels issus des urnes, plutôt que de laisser se produire un coup de force ?

– Saviez-vous que le frère du Président sortant Umaro Sissoco Embaló a été nommé Ministre de l’intérieur du nouveau gouvernement ?

– Saviez-vous que son Directeur de campagne a été promu Premier Ministre ?

Une telle intervention, conduite dans le respect des institutions, aurait non seulement renforcé la légitimité du processus démocratique, mais aussi permis à l’armée de sortir grandie, en se positionnant comme un acteur de stabilité et de confiance pour la population.

Nous organisations de la société civile sénégalaise, et Bissau guinéenne invitons solennellement le Président Julius Maada Bio, Président en exercice de la CEDEAO et l’ensemble des chefs d’Etat à user de leur autorité, en exerçant une dissuasion forte auprès des putschistes militaires pour la restauration dans les meilleurs délais de l’ordre constitutionnel.

Nous exigeons la libération immédiate et dans condition de toutes les personnes arbitrairement arrêtées dont Domingos Simens Preira, Roberto Mbesba, Octavia Lopes, Marciano Indi.

Les signataires :

– M. Alioune Tine : Afrkajom Center

– M. Armando Lona : Frente Popular

– Dr. Mohamed Diallo : Spécialiste en Communication de Crise

– M. Cheikh Fall : Africivistes

– M. Senghane Senghor : SEN CADDHU