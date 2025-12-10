L’ACTE DE SOUVERAINETÉ : La Rupture Économique du Président Bassirou Diomaye Faye Confirme le Pari sur la Justice Sociale

L’arrivée du Président Bassirou Diomaye Faye à la tête de l’État sénégalais a été le signal d’une rupture promise. Le contexte légué était difficile : une inflation persistante et des marchés mondiaux chaotiques qui asphyxiaient le pouvoir d’achat. L’urgence politique n’était pas de gérer, mais de refonder l’économie en imposant la Justice Sociale.

En seulement 20 mois de magistère (d’avril 2024 à décembre 2025), le nouveau régime a choisi de briser le cycle inflationniste par une intervention directe, prouvant que la souveraineté économique commence dans le quotidien des Sénégalais.

Les données comparant les prix d’avril 2024 à décembre 2025 sont formelles : le coût de la vie a significativement baissé grâce à une intervention politique ferme.

Des Données qui valident l’action politique

L’analyse des prix d’avril 2024 à décembre 2025 révèle une dynamique déflationniste ciblée, traduisant le succès de cette politique avec notamment :

• Un Resserrement du Budget Alimentaire : Sur ce point, l’effort sur les produits de base est spectaculaire. Le riz ordinaire a chuté de -29,5% (de 22000 à 15500 FCFA), injectant 6500 FCFA d’économie par sac directement dans les familles. L’huile (-18,4%), le sucre (-10,9%), la farine (-22,1%), et même les légumes sensibles comme l’oignon (-31%) et la pomme de terre (-27,6%) témoignent de l’engagement ferme contre la cherté de la vie.

• ⁠Une Maîtrise des Coûts Stratégiques : Pour l’encadrement des prix énergétiques a permis de réduire l’inflation structurelle. En décembre 2025, le Gasoil (-9,9%) et l’Essence (-7,1%) ont baissé, tandis que le Gaz Butane (jusqu’à -13% sur le format 2,7kg) a été rendu plus accessible aux ménages.

• ⁠Une Relance du BTP : L’impact sur la construction est un moteur d’emploi et de développement, avec des baisses significatives sur le Ciment (-10,8%) et le Fer local (-17%).

La Nouvelle Gouvernance au Service du Peuple

Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils découlent d’une application rigoureuse des principes de bonne gouvernance et d’une lutte implacable contre la rente. Il s’agit entre autres de :

• Lutter Contre la Spéculation c’est-à-dire de mener des contrôles Draconiennes des marges et d’optimiser des chaînes de distribution pour éliminer les coûts indus.

• ⁠Réduire ou de supprimer de manière ciblée des taxes sur les biens essentiels, ce, en faisant passer l’intérêt du citoyen avant les recettes fiscales.

• ⁠Encadrer stratégiquement l’utilisation ciblée des subventions pour amortir les chocs mondiaux et protéger le pouvoir d’achat.

Le pari du Président Bassirou Diomaye Faye est en passe d’être gagné

Toutefois, la pérennité de cette Rupture exige une stratégie de long terme. Pour le réussir, en effet, il faut un investissement Massif de la Production Nationale qui est la seule voie pour réduire structurellement la dépendance aux importations et garantir la Souveraineté Alimentaire ; une vigilance et de l’éthique dans le contrôle constant pour empêcher la reconstitution des marges excessives et une responsabilité budgétaire pour assurer la soutenabilité des mesures afin de ne pas compromettre l’avenir.

Mais en tout état de cause, le nouveau régime a déjà démontré sa capacité à agir concrètement et rapidement. Désormais, le devoir est de consolider ces bases pour étendre la dynamique de Justice Sociale et de Refondation à l’ensemble des leviers socio-économiques du Sénégal.

Par Bassirou DIENG et Amath DIOUF, Communication de Diomaye Président