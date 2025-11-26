Guinée-Bissau : les militaires prennent le pouvoir et suspendent les élections

La Guinée-Bissau a replongé mercredi dans une nouvelle crise politique après l’annonce d’un coup d’État militaire. Alors que le pays attendait les résultats de la présidentielle et des législatives organisées dimanche, des militaires ont déclaré avoir pris « le contrôle total du pays » et suspendu tout le processus électoral. Dans la matinée, des tirs ont été entendus près du palais présidentiel à Bissau, provoquant la fuite de centaines de civils. Des soldats ont ensuite pris position sur les principales artères menant au palais, plongeant la capitale dans un climat de tension.

En début d’après-midi, le général Denis N’Canha, chef de la maison militaire de la présidence, est apparu au siège de l’état-major entouré de militaires armés. Il a annoncé la mise en place d’un « Haut commandement pour la restauration de l’ordre », composé de toutes les branches de l’armée, chargé de diriger le pays « jusqu’à nouvel ordre ». Il a justifié ce coup de force par la nécessité de garantir la sécurité nationale, évoquant un « plan de déstabilisation » impliquant des barons de la drogue et l’introduction illégale d’armes dans le pays dans le but de renverser l’ordre constitutionnel.

Le général N’Canha a également annoncé la fermeture de toutes les frontières, terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que l’instauration d’un couvre-feu obligatoire. Il a appelé la population au calme, affirmant que le nouveau commandement exerçait son autorité à compter de ce mercredi. Dans les rues de Bissau, un calme précaire s’est installé en fin d’après-midi. Un officier supérieur a confirmé que des arrestations avaient déjà eu lieu et a indiqué que le président sortant, Umaro Sissoco Embaló, considéré comme favori du scrutin, se trouvait dans un bâtiment derrière l’état-major, aux côtés du chef d’état-major et du ministre de l’Intérieur, sans qu’il soit possible de confirmer s’il avait été arrêté.

La Commission nationale des élections a par ailleurs été attaquée par des hommes armés non identifiés, selon son responsable de la communication. Mardi, les camps d’Embaló et de son rival Fernando Dias de Costa avaient chacun revendiqué la victoire, alors que les résultats provisoires n’étaient attendus que jeudi. Le scrutin s’était déroulé sans la participation du principal parti d’opposition, le PAIGC, exclu pour dépôt tardif des dossiers, une décision qualifiée de « manipulation » par l’opposition.

La Guinée-Bissau, habituée aux crises depuis son indépendance, connaît régulièrement des contestations électorales. La présidentielle de 2019 avait déjà entraîné une longue impasse politique, les deux candidats revendiquant la victoire. Avec près de 40 % de sa population vivant sous le seuil de pauvreté, le pays figure parmi les plus pauvres au monde et reste vulnérable, notamment face au trafic de drogue entre l’Amérique du Sud et l’Europe, favorisé par son instabilité politique.