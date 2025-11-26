Affaire Madiambal Diagne : l’APDH demande au ministère de la Justice de ne pas répondre à la requête française

L’Association pour la Protection des Droits Humains (APDH) a adressé une correspondance à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice du Sénégal, Mme Yassine Fall, pour exprimer ses préoccupations concernant une demande de la Cour d’Appel de Versailles dans l’affaire impliquant le journaliste Madiambal Diagne. La juridiction française a en effet exigé un complément d’information à fournir avant le 21 janvier 2026, ce que l’APDH considère comme une ingérence dans les affaires internes du Sénégal, en violation de l’article 2-7 de la Charte des Nations unies qui interdit toute intervention étrangère dans les compétences souveraines d’un État.

L’association rappelle que les conventions relatives à l’Entraide judiciaire et à l’Extradition signées entre le Sénégal et la France en 2021, et approuvées par la France en 2023, encadrent strictement les procédures applicables entre les deux pays. Selon ces textes, seules trois conditions doivent être vérifiées : l’existence d’une infraction reconnue dans les deux États, l’absence de nationalité française de la personne recherchée et la garantie qu’elle ne risque pas d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. L’APDH souligne que le Sénégal, partie à la Convention contre la torture de 1984 et à plusieurs autres instruments internationaux de protection des droits humains, dispose de garanties suffisantes pour assurer une procédure équitable et respecter les droits fondamentaux dans l’affaire Madiambal Diagne.

Pour l’organisation, la demande formulée par la justice française dépasse le cadre normal de l’entraide judiciaire et porte atteinte à la souveraineté juridique du Sénégal, seule autorité habilitée à instruire le dossier d’un de ses citoyens. L’APDH estime qu’il s’agit d’une requête dilatoire pouvant entraver le cours de la justice sénégalaise et appelle la ministre de la Justice à ne pas y donner suite. Elle souligne également la nécessité de respecter les engagements bilatéraux, regrettant ce qu’elle perçoit comme une volonté de la France de ne pas appliquer les conventions signées avec le Sénégal. À ce titre, l’association encourage les autorités sénégalaises à appliquer le principe de réciprocité si des situations similaires devaient se présenter.

L’APDH conclut en appelant le ministère de la Justice à ne céder à aucune pression extérieure et à préserver l’intégrité ainsi que la moralité de la justice sénégalaise. Cette démarche est signée par le Dr Mbaye Cissé, chercheur spécialiste en droit comparé et président de l’association.