Thiès : un agent des douanes tué lors d’un contrôle nocturne…le chauffeur en fuite

La douane sénégalaise est endeuillée après la mort tragique de l’un de ses agents en service dans la région de Thiès. A. Ndiaye a perdu la vie dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane, où il participait à une mission de contrôle nocturne. Au cours de l’opération, le douanier a été mortellement percuté par un camion alors qu’il procédait aux vérifications de routine. L’impact a été si violent qu’il est décédé sur le coup.

Selon les premières informations, le chauffeur du camion aurait provoqué un deuxième accident en tentant de prendre la fuite. Après cela, il a abandonné son véhicule avant de s’enfuir à pied dans la nature.

Les gendarmes de la brigade territoriale de Mboro, arrivés pour constater les faits, ont fait transporter la dépouille à la morgue de l’hôpital. Le camion impliqué a été saisi et conduit dans les locaux de la brigade. Les enquêteurs ont également convoqué le propriétaire du véhicule, tandis que le chauffeur reste activement recherché, indiquent des sources de Seneweb.

Par ailleurs, aucune preuve ne permet, pour l’instant, de confirmer les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles le fugitif transportait de la drogue. L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances exactes du drame et de retrouver le conducteur en cavale.