Sen TV : Asma Khadija recherchée par la gendarmerie, la journaliste dénonce une « justice à géométrie variable »

La présentatrice de Sen TV, Asma Khadija, est recherchée par la Brigade de recherches de Faidherbe, qui souhaite l’entendre au sujet de propos jugés offensants envers le Premier ministre Ousmane Sonko, selon des informations de Seneweb. Des gendarmes se sont déplacés dans les locaux du groupe D-Media pour lui remettre une convocation, mais la journaliste est actuellement hors du territoire national.

Dans une déclaration publiée en ligne, Asma Khadija explique avoir été informée du passage de deux gendarmes le lundi 24 novembre. La convocation, datée du 26 novembre, a aussitôt été transmise à son avocat. Celui-ci lui aurait indiqué que le parquet souhaite obtenir des explications concernant certains de ses posts Facebook, dont celui évoquant la présence supposée d’Ousmane Sonko à Sweet Beauty le jour de la Tabaski. La journaliste affirme que ces propos ne viennent pas d’elle mais des déclarations publiques de Ndèye Khady Ndiaye. Elle estime par ailleurs que si l’objectif est de rechercher la vérité, une réouverture du dossier Adji Sarr – Sonko s’impose, jugeant qu’il contient « bien plus de matière » que ses publications.

Dans son texte, Asma Khadija interpelle directement le procureur sur son silence lors des nombreuses attaques dont elle dit avoir été victime. Elle cite les insultes, menaces, campagnes de dénigrement et montages diffusés à son encontre par des militants de Pastef en 2024, ainsi que le cyberharcèlement qui l’aurait contrainte à déménager à plusieurs reprises et les difficultés vécues sur le plan personnel et professionnel. Elle estime avoir été abandonnée face à « des meutes numériques qui se croient tout permis » et rappelle que la justice doit être la même pour tous, sans privilège ni intimidation.

La journaliste demande que ceux qui diffusent de fausses images en prétendant qu’il s’agit d’elle soient, eux aussi, convoqués et amenés à prouver leurs allégations. Elle rappelle qu’elle a une famille et que sa dignité « n’est pas négociable ». Elle précise toutefois ne pas défier la justice : elle se trouve simplement hors du Sénégal, situation déjà notifiée par son avocat. Elle assure qu’elle répondra à la convocation dès son retour, comme elle l’a toujours fait.

Pour conclure, Asma Khadija juge que la mobilisation de gendarmes pour une publication Facebook n’est pas une priorité nationale, au moment où le pays traverse une crise économique et sociale. Selon elle, la République mérite davantage de cohérence, de sérieux et de justice.