Guinée-Bissau : Le président Embaló annonce avoir été arrêté

La Guinée-Bissau connaît une nouvelle crise politique ce mercredi. En début d’après-midi, le président Umaro Sissoco Embaló a déclaré à Jeune Afrique avoir été « arrêté vers 12 heures » au palais présidentiel par des éléments des forces de sécurité, affirmant être la cible d’un coup d’État en cours. Cette annonce replonge le pays dans une instabilité institutionnelle chronique.

Selon le président, plusieurs hauts responsables militaires et sécuritaires ont également été interpellés : le chef d’état-major des armées, le général Biague Na Ntan, son adjoint, le général Mamadou Touré, ainsi que le ministre de l’Intérieur, Botché Candé. La simultanéité de ces arrestations laisse penser à une opération coordonnée d’envergure.

La crise s’inscrit dans le contexte d’un scrutin contesté. Embaló affirme avoir remporté l’élection présidentielle du 23 novembre avec 65 % des voix, selon « son propre décompte », tandis que son rival, Fernando Dias de Costa, revendique lui aussi la victoire. Le pays se retrouve ainsi confronté à un duel de légitimité, sur fond de tensions électorales et d’accusations mutuelles.

La situation s’est encore tendue lorsqu’AFP a rapporté des tirs près du palais présidentiel, renforçant la thèse d’un putsch en cours et accentuant l’incertitude sécuritaire dans la capitale.

Pour l’instant, les circonstances exactes de l’arrestation et les intentions des forces impliquées demeurent floues. La communauté internationale suit la situation de près, alors que la Guinée-Bissau se retrouve une nouvelle fois plongée dans une zone de turbulences politiques.