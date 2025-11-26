Dégradation de l’état de santé de plusieurs détenus : le Forum du Justiciable appelle à des libertés provisoires

Le Forum du Justiciable tire la sonnette d’alarme sur la situation sanitaire préoccupante de plusieurs détenus hospitalisés au Pavillon spécial. Parmi eux figurent Mabintou Diaby, Farba Ngom, Khadim Ba et Maodo Malick Mbaye, dont l’état de santé se serait sérieusement dégradé ces derniers jours.

Dans un communiqué rendu public ce 25 novembre 2025, l’organisation exhorte le juge d’instruction financier à accorder une liberté provisoire à ces personnes, estimant que leur maintien en détention, même dans un cadre hospitalier, ne garantit ni la continuité ni la qualité des soins nécessaires à leur survie et à leur rétablissement.

Le Forum souligne que la prise en charge médicale requise pour ces détenus exige un suivi permanent, difficilement compatible avec les contraintes de la détention. L’organisation rappelle également que le droit à la santé, consacré par la Constitution sénégalaise et par plusieurs instruments internationaux, impose que toute personne malade bénéficie de soins adaptés, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires.

Selon le Forum du Justiciable, la justice peut parfaitement s’accomplir dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. L’organisation insiste, en outre, sur le fait que les personnes concernées présentent toutes les garanties de représentation en justice.

Le Bureau exécutif réitère ainsi son appel à une décision rapide et à la prise en compte de la situation médicale urgente de ces détenus.