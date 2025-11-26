APR : le SEN lance une vaste réorganisation et alerte sur la situation du pays

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) s’est réuni le lundi 24 novembre 2025 pour examiner la vie du parti et la situation nationale. À l’issue de cette rencontre, plusieurs annonces importantes ont été faites

Le SEN a confirmé le démarrage officiel de l’installation des Secrétariats Exécutifs départementaux, prévue du 1er au 21 décembre 2025 dans les 46 départements du pays. Cette opération sera supervisée par des équipes désignées par la direction du parti. Pour la diaspora, le lancement est fixé au 15 janvier 2026, conformément à la lettre circulaire du Président de l’APR.

Le SEN rappelle que le nouveau Secrétariat Exécutif National, mis en place selon la décision du 17 mars 2025 du Président Macky Sall, a été installé le 6 novembre dernier. Il salue une démarche jugée inclusive, équilibrée territorialement et marquée par une plus forte présence des femmes et des jeunes.

Le parti appelle l’ensemble de ses responsables à s’investir pleinement afin de garantir le succès de cette vaste opération politique, fondée sur la mobilisation, la remobilisation et la massification dans les localités du pays et dans les communautés sénégalaises à l’étranger.

Sur la situation nationale, le SEN se dit préoccupé par la « crise économique et sociale » qu’il estime aggravée ces derniers mois. Il évoque notamment les difficultés rencontrées par les jeunes et les femmes, le chômage, les licenciements, la cherté de la vie et le manque de perspectives malgré les promesses de baisse des prix des denrées essentielles et de l’électricité.

Le SEN déplore ce qu’il considère comme un manque d’empathie de la part des autorités actuelles, qu’il accuse de délaisser les préoccupations des populations au profit de querelles politiciennes.

Le parti condamne également le maintien en détention du député Farba Ngom, qu’il juge injustifié au regard de son état de santé. Il exige sa libération ainsi que celle d’autres responsables et personnalités qu’il qualifie « d’otages politiques ». Il demande aussi la levée du bracelet électronique imposé à certains anciens ministres.

Enfin, le SEN renouvelle sa demande de publication des rapports de l’Inspection générale des finances, de la Cour des comptes, du cabinet Mazars et de tout autre document relatif à la dette publique, estimant qu’il s’agit d’un enjeu essentiel pour éclairer les citoyens sur la situation réelle du pays.