Guinée-Bissau : Fernando Dias da Costa revendique sa victoire dès le premier tour

Le candidat indépendant Fernando Dias da Costa a annoncé, ce 24 novembre 2025 depuis Bissau, sa victoire dès le premier tour de l’élection présidentielle tenue la veille. Cette déclaration s’appuie, selon son équipe, sur les procès-verbaux collectés auprès de ses représentants dans les bureaux de vote à travers le pays et dans la diaspora.

D’après les chiffres présentés par le Directoire de la Stratégie et de la Communication Internationale (DSCI), Fernando Dias da Costa arriverait en tête dans 7 des 9 régions du pays, avec des écarts jugés « importants ». Les données indiquent qu’Umaru Sissoco Embalo, candidat à sa propre succession, ne serait majoritaire que dans les régions de Bafata et de Gabu, pour lesquelles les résultats restent toutefois incomplets.

Les résultats communiqués donnent notamment Fernando Dias da Costa en tête à Cacheu, Bissau, Biombo, Tombali, Bolama, Oio et Quinara. Le DSCI estime que ces tendances traduisent une « dynamique irréversible ».

Dans un communiqué signé par son président, Dr Aristides Gomes, ancien Premier ministre, le DSCI appelle Umaru Sissoco Embalo à reconnaître sa défaite afin d’engager rapidement un processus de transition avec les équipes du candidat déclaré vainqueur.

Les autorités électorales nationales n’ont, pour l’instant, pas encore publié de résultats officiels.