Réorganisation «Diomaye Président» : Mimi dévoile les orientations stratégiques de la Coalition

La superviseure générale de la Coalition, Aminata Touré, a adressé un message important aux membres pour faire le point sur l’avancée du processus de réorganisation lancé il y a deux semaines, conformément aux instructions du Président de la Coalition, Bassirou Diomaye Faye.

Elle a rappelé la nécessité pour chaque entité de remplir les lettres d’engagement, afin d’obtenir une vue exacte et précise des membres. À ce jour, 216 lettres de partis et d’organisations ont déjà été enregistrées, tandis que le travail de vérification se poursuit.

Mimi Touré a également insisté sur le caractère provisoire des groupes déjà constitués — Communication, Digital, Femmes, Maires, entre autres. Ces équipes ne sont pour l’instant que des dispositifs temporaires, en attendant les décisions finales qui devront être validées par le Président de la Coalition. Aucun responsable n’a encore été officiellement nommé ; seuls des facilitateurs accompagnent la transition, et un principe de rotation devrait être proposé pour garantir une participation équitable.

Une réunion interne des leaders est prévue dès que la liste des membres sera finalisée, afin de discuter et d’adopter les documents de structuration ainsi que le plan d’action.

Le volet communication connaît déjà une mobilisation active. Le groupe Digital œuvre à défendre les positions du Président de la Coalition sur les réseaux sociaux, et chaque membre est invité à en faire autant à travers sa propre organisation. Le groupe GlobalCom, pour sa part, devra dresser un état des lieux des émissions et canaux médiatiques, afin d’assurer une présence disciplinée et coordonnée dans les médias, avec des messages collectivement définis, inspirés par l’exemple du Président : respect, objectivité et cohérence.

Aminata Touré a également évoqué la fuite de certains messages internes vers la presse, appelant leurs auteurs à davantage de sens des responsabilités. Elle a réaffirmé la nécessité de cultiver la bienveillance, la discipline et la solidarité au sein de la Coalition.

Elle a par ailleurs annoncé que de nombreuses adhésions continuent d’affluer depuis divers secteurs sociaux, un point précis devant être communiqué ultérieurement.

Au nom du Président de la Coalition, Aminata Touré a enfin félicité tous les membres pour leur engagement et leur détermination, soulignant que la réorganisation avance sereinement et de manière structurée.