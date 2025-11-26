Un homme poignardé…il a demandé à un usager du métro de baisser le son

Les faits se sont déroulés hier, samedi 22 novembre, dans le métro new yorkais. L’homme de 54 ans a demandé à un passager de baisser le volume de sa voix alors qu’il était au téléphone avant d’être poignardé.

La situation a rapidement dégénéré. Un homme de 54 ans est hospitalisé après avoir été poignardé par un autre homme qui lui a demandé de baisser le volume de sa voix lors d’un appel téléphonique dans le métro new yorkais, rapportent nos confrères américains de People. Les faits se sont déroulés hier, samedi 22 novembre à la station de métro Jamaica Center / Parsons et Archer dans le Queens vers 11 heures du matin.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime a fait remarquer à un homme assis qu’il parlait trop fort, ce qui a provoqué une altercation. La situation a rapidement dégénéré en violence : l’homme aurait frappé la victime au visage à plusieurs reprises avant de la poignarder à l’abdomen avec une lame.

Les secours ont transporté d’urgence l’homme de 54 ans au Jamaica Hospital Medical Center, où son état devrait s’améliorer. La police a indiqué aux médias que le suspect avait pris la fuite du train à son entrée en gare. « Aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment et l’enquête se poursuit », a déclaré la police de New York.

Source : Paris Match