Guinée : Décès en détention du colonel Claude Pivi

Le parquet général de Conakry a annoncé mardi 6 janvier 2026 la mort du colonel Claude Pivi, ancien proche collaborateur du capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte militaire qui avait dirigé la Guinée entre 2008 et 2009. Pivi purgeait une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009.

Lors du procès historique consacré à la répression sanglante de ce rassemblement de l’opposition au stade de Conakry, Claude Pivi avait été reconnu coupable de crimes contre l’humanité. La peine prononcée prévoyait une période de sûreté de 25 ans. Ce massacre avait fait au moins 156 morts, des centaines de blessés et de nombreux cas de violences sexuelles.

À peine condamné, Pivi s’était évadé le 4 novembre 2023 lors d’une opération armée qui avait également permis la fuite de plusieurs autres accusés, dont Moussa Dadis Camara. Après plusieurs mois de cavale, il avait été arrêté au Libéria puis extradé vers la Guinée en septembre 2024. Depuis, il était détenu dans la prison de haute sécurité de Coyah.

Selon le procureur près la cour d’appel de Conakry, le colonel Pivi est décédé dans un hôpital militaire où il avait été transféré en urgence. Les autorités évoquent des complications liées à un diabète.

Personnage craint et entouré de mystère, Claude Pivi avait acquis une réputation quasi légendaire en Guinée. Certains lui attribuaient des pouvoirs mystiques, ce qui lui avait valu le surnom de « Coplan », inspiré d’un héros de fiction.