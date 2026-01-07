Tentative de coup d’État au Burkina : Le gouvernement accuse Paul-Henri Damiba

Le gouvernement burkinabè a révélé, lundi soir, avoir mis en échec une nouvelle tentative de déstabilisation. Selon les autorités, le complot visait directement le capitaine Ibrahim Traoré, actuel chef de l’État, ainsi que plusieurs hauts responsables militaires et civils.

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a expliqué à la télévision publique que l’opération devait se dérouler le samedi 3 janvier à 23 heures. Le scénario prévoyait l’assassinat du capitaine Traoré, la neutralisation de la base de drones, puis une intervention terrestre menée par des forces extérieures.

Pour les autorités, l’ex-président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé en septembre 2022 et aujourd’hui en exil au Togo, serait le principal organisateur. Il aurait conçu le plan, mobilisé des financements et recruté civils comme militaires pour soutenir l’opération. Les soldats impliqués devaient rallier d’autres militaires et former des groupes d’action, tandis que les civils étaient chargés de mobiliser leurs partisans après l’attaque.

Plusieurs personnes ont été arrêtées. Le ministre a précisé qu’aucun autre nom ne serait rendu public pour ne pas compromettre l’enquête en cours. Une vidéo diffusée par les autorités montre l’un des opérateurs économiques présumés impliqués, reconnaissant son rôle dans le projet de déstabilisation.

Selon Mahamadou Sana, une partie importante des fonds utilisés pour préparer ce coup d’État, environ 70 millions de francs CFA, proviendrait de la Côte d’Ivoire.