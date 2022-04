Guinée : La junte a libéré Alpha Condé !

Le président guinéen déchu en septembre dernier est désormais libre. Alpha Condé, qui est rentré des Émirats arabes unis où il devait subir des soins, va cependant demeurer à « l’actuelle résidence de son épouse jusqu’à l’achèvement des travaux de construction de son domicile privé », selon un communiqué du Comité national du rassemblement pour le développement (Cnrd) daté du 21 avril 2022. Le Colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes assurent que, « tout en continuant de bénéficier d’une protection adéquate », Condé « pourra recevoir, à sa demande, les membres de sa famille biologique, politique, des amis ou proches ». Le président de la transition dit « rassurer ainsi le peuple guinéen et la communauté internationale, que la dignité et l’intégrité du professeur Alpha Condé seront toujours préservées conformément à son rang, à son statut et aux vertus de la tradition africaine ».