Guinée: Paul Put radié à vie du football !

Un mois après son limogeage par la Fédération Guinéenne de Football pour insuffisance de résultats à la CAN 2019, Paul Put se voit infliger une nouvelle sanction.

Accusé de faits de corruption, le technicien belge a été radié à vie en Guinée.

« Il a été ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie de toute activité relative au football », lit-on dans un communiqué de la Féguifoot qui reproche au technicien belge d’avoir enfreint le code d’éthique et le code de discipline de l’instance dirigeante du football guinéen. Toutefois, le Feguifoot n’a pas précisé les faits imputés au technicien belge.

Par ailleurs, l’ancien coach du Burkina Faso a également écopé d’une amende de 100 000 euros.

Paul Put, il faut le rappeler, a déjà été condamné dans son pays la Belgique pour avoir truqué des matchs. Il avait écopé de 3 ans de suspension entre 2004 et 2006. Le vice président de la Feguifoot lui aussi n’en est pas sorti indemne. Amadou Diaby a été reconnu coupable de corruption active et passive, ce qui lui a valu une interdiction de sept ans dont cinq ferme de toutes activités liée au football. Le dirigeant écope également d’une amende de 25.000 euros.