Hong Kong: Les Américains mettent de plus en plus la pression sur la Chine.

Le président Donald Trump a lancé un avertissement à Pékin dimanche, assurant qu’une répression des manifestations de Hong Kong similaire à l’écrasement de la révolte de la Place Tiananmen nuirait aux discussions sur un accord commercial sino-américain. « Je pense qu’il serait très difficile de conclure un accord s’ils exercent de la violence, (…) si c’est une autre Place Tiananmen », a en effet déclaré M. Trump alors que des centaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont à nouveau défilé dimanche. Pour lui, la crise doit trouver une issue pacifique. « J’aimerais beaucoup voir cela résolu d’une manière humaine », a-t-il dit, appelant le président chinois Xi Jinping à négocier avec les contestataires.

Plus de deux mois de manifestations

Les manifestations se succèdent à Hong Kong depuis plus de deux mois et la Chine a récemment haussé le ton, faisant redouter à certains une répression comme celle de 1989, lorsque des chars avaient fait des centaines voire des milliers de morts en écrasant une révolte conduite par des étudiants. Si une telle situation se répétait à Hong Kong, « je crois qu’il y aurait un sentiment politique énorme » qui porterait à « ne rien faire » dans le domaine des négociations commerciales avec la Chine, a insisté M. Trump.

M. Trump a fait ces déclarations alors que son principal conseiller économique, Larry Kudlow, a assuré dimanche matin que Washington et Pékin tentaient activement de remettre sur les rails les négociations pour mettre un terme à la guerre commerciale qui les oppose et agite les marchés.