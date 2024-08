Guy Marius Sagna adresse 24 questions écrites au gouvernement

Chers compatriotes, je vous informe que j’ai adressé 24 questions écrites au gouvernement du Sénégal.

1-J’ai informé de manière précise le gouvernement du Sénégal sur le modus operandi de la corruption dans les procédures douanières au port de Dakar. Ainsi, pour faire sortir un container le transitaire peut payer au moins 800.000 FCFA en terme de corruption. Considérant l’impact négatif de la corruption sur la sécurité de notre pays, sur les activités économiques, sur l’intégration africaine, sur la cherté du coût de la vie…il faut la combattre énergiquement.

2-Les militaires du rang affectés en zone Sud ne bénéficient pas d’heures supplémentaires. Or, ils sont loin de leur famille qu’ils ne voient presque pas, le volume de leur travail est important, ils risquent leur vie…j’ai plaidé pour qu’ils bénéficient de ces heures supplémentaires.

3-Le 18 juillet 2024, une travailleuse du centre d’appels Intelcia est décédée. Est-elle décédée dans le centre d’appels ? En route vers une structure de santé ou dans la structure de santé ? La mort de Rose Christine Niouky – que notre Seigneur l’accueille en son paradis – ne doit pas rester vaine. Cette mort remet sur la table les conditions de travail dans les centres d’appels. À plusieurs reprises j’ai interpellé pendant ces deux ans de la 14e législature le gouvernement sur l’exploitation des travailleurs dans les centres d’appels où beaucoup de patrons comme dans des zones de non droit interdisent jusqu’à l’exercice du droit syndical par les travailleurs. À Intelcia les employés viennent travailler à 06h du matin et le médecin à 09h du matin. Trouvons l’erreur ! À Intelcia les travailleurs font des journées de 09h pour 30 minutes de pause. Voilà comment est décédée Rose Christine Niouky. Le nouveau gouvernement doit assainir le secteur des centres d’appels. Un gros coup de balai y est demandé.

4-La prime de vacation trimestrielle à l’école de police s’élève à 420.000 FCFA. Pourquoi les destinataires reçoivent-ils 210.000 FCFA ? Qui sont d’ailleurs les bénéficiaires de cette prime.

5-Pourquoi les enseignants qui sont allés surveiller en 2023 CFEE et BFEM sont payés 02 jours sur 03 et 03 jours sur 04? Pourquoi les enseignants qui ont corrigé CFEE et BFEM en 2023 n’ont-ils été payés que la moitié des copies qu’ils ont corrigées ? Par exemple s’ils corrigent 200 copies ils sont payés 100 copies? Pourquoi ? J’ai demandé au gouvernement du Sénégal si ce sont ces mêmes pratiques de 2023 qui allaient être reconduites cette année.

6-J’ai également demandé au gouvernement de payer les cinq (05) mois d’arriérés de salaire dus aux travailleurs de la commission nationale de régulation du loyer (CONAREL).

7-138 travailleurs du 3FPT, de la DER et des pôles emploi courent derrière quatre (04) mois d’arriérés de salaire. 138 mères, pères et soutiens de famille qu’il faut urgemment payer.

8-Il y a eu un « PAACO » foncier dans la commune de Dya du département de Kaolack. Il y a eu une attribution foncière pour laquelle:

+ Il n’y a pas eu de critères fixés pour désigner les bénéficiaires,

+ Tous les chefs de village ou presque ont eu un terrain

+ Les anciens et actuels conseillers municipaux ont eu chacun un terrain

+ Si vous avez été de l’ancienne équipe municipale et de l’actuelle équipe vous avez deux terrains

+ 175 autorités administratives de Kaolack ont chacune un terrain

+Le maire a, à lui seul, 50 terrains

Des citoyens de la commune de Dya ont demandé le procès-verbal (PV) d’attribution. La mairie refuse de mettre à la disposition de ces citoyens ce PV.

J’ai interpellé le gouvernement sur cette attribution foncière.

9-Nous avons aussi suggéré au gouvernement que des interprètes de la langue des signes sœur utilisés par la RTS au moins pour certains programmes dans un premier temps.

10-Les villages de Nguer, de Darou Nguer et de Ndagnar ont depuis plus de huit (08) mois des difficultés d’approvisionnement en eau. Il faut mettre un terme à ce paradoxe que constitue l’absence d’eau au village de Ndagnar distant de seulement 960m du lac de Guiers et du village de Nguer qui se trouve à 1,5km du même lac de Guiers.

11-Depuis quatre mois les problèmes d’eau au village de Ndoffène se sont aggravés. Le village n’est plus correctement ravitaillé en eau. Il m’est aussi revenu suite à une réunion avec des concitoyens originaires de ce village que le village de Marromen est aussi dans la même situation. Tous les deux villages sont dans la commune de Thiaré Ndialgui dans le département de Fatick.

Il semble que ces villages étaient reliés au forage de Diakhao. Avec l’acte trois de la décentralisation ces villages sont devenus membres de la commune de Thiaré Ndialgui et donc ils ont été branchés au forage de ce Thiaré Ndialgui. Et depuis qu’ils ont commencé à être desservis en eau par Thiaré Ndialgui leur calvaire hydrique a débuté.

12-Les populations de Deby-Tiguette s’hydratent avec l’eau du fleuve sans traitement en raison d’un manque de considération d’une entreprise défectueuse qu’est SEOH (Société d’exploitation d’Ouvrages hydrauliques). Il semble que pendant presque un mois, la distribution de l’eau a connu des défaillances notoires avec des coupures d’une semaine.

L’entreprise a accusé la SENELEC de baisse de tensions, alors que les machines et engins utilisant le dispositif de la SENELEC fonctionnent normalement. Le problème est-il réglé ?

13-J’ai appris la signature le 31 juillet 2024 d’un protocole pour la construction de 9000 logements à livrer aux senegalais dans 48 mois à un prix défiant toute concurrence pour participer à la baisse du coût du loyer.

La signature du protocole d’accord (MOU) a eu lieu entre la SICAP S A et le Groupement JIANGSU ZHENHUAI CONSTRUCTION GROUP / JIANGSU CHINA AFRICA INVESTMENT AND DEVELOPMENT. Cet accord marque le début d’une collaboration stratégique pour la réalisation de divers projets sous le modèle EPC+F dans le cadre du programme de développement immobilier pour les cinq prochaines années.

Je soutiens et encourage la volonté du gouvernement du Sénégal de mettre à la disposition du peuple souverain des maisons aux prix accessibles.

Mais j’ai une interrogation : n’y avait-il pas d’entreprise sénégalaise pouvant réaliser ce projet de 9000 logements ? Si non, combien d’entreprises sénégalaises des BTP vont être impliquées dans ce projet ? En quoi ce projet va bénéficier aux entreprises sénégalaises du BTP ? Si aucune entreprise sénégalaise du BTP ne pouvait réaliser ces 9000 logements en 48 mois, comment ce projet va-t-il améliorer les capacités des entreprises sénégalaises ?

J’ai aussi interpellé le gouvernement sur:

14+ Les abris provisoires du CEM de Tambouille qui a eu 100% au BFEM cette année mais aussi sur tous les abris provisoires du Sénégal.

15+ La volonté du gouvernement du Sénégal d’aller vers des plantations de palmier à huile. Quels sont les coûts notamment environnementaux et les avantages de ce projet ?

16+ La volonté de l’ancien gouvernement d’introduire la culture du blé au Sénégal au détriment du renforcement des cultures du mil, du sorgho, du maïs, du fonio est elle celle de l’actuel gouvernement ?

17+ Le traitement des demandes d’introduction à la TNT

18+ La situation des travailleurs des stations-service Petrosen

19+ Quand l’État paiera t-il son argent à la coopérative d’habitat des industries chimiques du Sénégal ?

20+ La réception des fédérations par le ministère des sports

21+ Les présumés prélèvements frauduleux opérés sur des comptes BHS

22+ La concurrence déloyale dans le secteur de la pêche et dont les mareyeurs sont victimes

23+ Comment sortir Air Sénégal de « Air retard » pour en faire « Air ponctualité »?

24+ Les structures publiques de santé au Sénégal exigent-elles d’être payées avant de soigner un patient ?

GMS