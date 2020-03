Guy Marius Sagna : « Coroniser l’Assemblée nationale, nos libertés et la démocratie? Non »

Pourquoi le président Macky Sall veut-il coroniser l’Assemblée nationale, nos libertés et la démocratie ?

Le coronavirus est là. Il constitue une menace. Nous ne le nions pas.

Mais confier 1.000 milliards au président de la république sans contrôle nous ne l’accepterons pas. Not in our name! Pas en notre nom!