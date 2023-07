Guy Marius Sagna : «l’adversaire de Pastef ce n’est pas Khalifa Sall et…»

Guy Marius Sagna a profité de la conférence de presse au siège du PUR pour parler aux militants de Pastef qui brocardent les leaders de Taxawu et du Pds. Selon lui devant Abba Mbaye de Taxawu et Abbas Fall de Pastef, « nous tenons à rappeler l’opinion nationale que l’adversaire de Pastef ce n’est pas Khalifa Sall et ou Taxawu, l’adversaire de Taxawu ce n’est ni Pastef ni le Pds, l’adversaire du Pds ce n’est pas Pastef » dit-il d’emblée au micro de Dakaractu.

Il précise par la suite que « c’est Macky Sall qui, injustement, a emprisonné Khalifa Sall et Karim Wade et qui cherche illégalement à emprisonner Ousmane Sonko. Nous sommes des victimes et en tant que victimes, nous ne pouvons pas nous crêper les chignons, ou nous regarder en chien de faïence » précise l’activiste devenu député.

« Notre adversaire, c’est le Président Macky Sall, son parti et sa coalition. Nous devons nous battre pour la candidature de tous ». A l’en croire « l’article L57 du Code électoral est la machine et la mécanique qui est utilisé par le Président pour pouvoir empêcher beaucoup de citoyens à candidater. C’est ce qu’il faut attaquer » conclut-il.