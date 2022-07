TITRE : ENJEU DES ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 : Halte à l’émigration clandestine de nos jeunes ressources humaines vers l’Europe ?

Base d’appui : La mer, c’est l’inexorable nuit sociale où la pénalité jette ses damnés.

La mer, c’est l’immense misère. L’âme à vau – l’eau dans ce gouffre, peut devenir un cadavre. Qui la ressuscitera ? (Victor. HUGO –Les Misérables)

Bases de Référence :

Source : 24 heures du Vendredi 1er Juillet 2022 N°1557 P.3- Soxna Maimouna Sylla Diop :

Lutte contre l’émigration clandestine au Sénégal: Sept trafiquants de migrants arrêtés par la gendarmerie nationale qui signale 92 personnes, Parmi eux des sénégalais ont été secourus au débarcadère de Kasselà l’ile de Tikone. 15 corps sans vie ont été repêchés. Dans le même sillage à Mbour, la brigade de recherches a procédé à l’arrestation d’un autre trafiquant de migrant ainsi qu’une dizaine de candidats. Ils s’apprêtaient à prendre la pirogue pour tenter de migrer clandestinement vers l’Espagne.

Source : Dakartimes N°1538 Vendredi 15 Juillet 2022 P.1-7 :

23 migrants sont décédés et 217 personnes ont été blessées dont 140 parmi les membres des forces de l’ordre et 77 parmi les migrants. Les décès enregistrés ont été causés par asphyxie mécanique sur suffocation provoquée par la bousculade et l’agglutination du nombre important de victimes. Rapport sur le drame entre Nador et Melilia.

Le vote du 31 juillet 2022, pour remporter cette élection législative est certes un enjeu sans commune mesure dans toute sa dimension patriotique. Cet acte citoyen mesurable est fort significatif dans une république. L’agissement doit être rentable aussi bien dans la coalition Benno Bokk Yakkar que dans les coalitions de l’opposition. Pour les tenants du pouvoir, il n’est pas question de perdre la mainmise sur le Parlement. L’opposition quant à elle, est orientée pour une assemblée de rupture. Toutefois ces entités politiques évoluent pour l’atteinte d’un objectif au 31 juillet 2022.

Les observateurs dont la presse fort averti des enjeux du déroulement de la campagne législative de constater.

La différence n’est pas énorme en termes de propositions de programme capables de mettre l’eau à la bouche de la majeure partie des électeurs en général qui ne demandent que d’avoir des députés représentants du peuple dignes de ce nom. Dans cette dynamique démocratique, il faut bien parler aux électeurs et électrices des questions et réponses captivantes et motivantes. Lesquelles s’adressent à la cible votante. Les programmes doivent être, canalisateurs, accrocheurs, pugnaces. Alors que nos politiciens s’exhibent corps et âme dans le landerneau politique, le Sénégal est confronté aux vagues désastreuses de l’émigration clandestine. On assiste dans notre pays à un désarroi total des jeunes en liaison à ce fléau renaissant avec son lot de mort et de scène macabre. La sonnette d’alarme doit être tirée en vue d’éradiquer à jamais ce mal si affligeant.

Dans la catégorie des parties prenantes du vote figurent les jeunes en partance irrégulière vers l’Europe, leurs parents, leur environnement immédiat, les rescapés de la mer, éparpillés dans la diaspora.

A cette liste s’ajoute un très grand nombre parmi le peuple exaspéré, écœuré, excédé, par le sinistre de l’émigration des jeunes par la mer et la voie terrestre.

Il demeure, que ceux sont des votants potentiels tout genre confondu. L’émigration des jeunes sénégalais et sénégalaises, qu’elle soit forcée ou volontaire est devenue un phénomène social. Ce drame marque l’intérêt qu’il suscite dans toutes les couches de la société. Plusieurs facteurs d’ordre conjoncturel et structurel, expliquent cette donne, en phase de devenir l’un des enjeux majeurs du choix de vote citoyen.

Les analystes et doctes en management de ressources humaines ont constaté ce qui suit : le Sénégal est un pays à fort potentiel puisqu’il dispose d’une population jeune et dynamique.

Pour exploiter ce potentiel économique et libérer l’énergie entrepreneuriale de sa jeune population, le Sénégal doit s’attaquer aux contraintes qui pèsent sur le développement des ressources humaines jeunes les poussant à l’aventure mortelle.

Dans notre pays, les inégalités sociales, l’incurie des pouvoirs publics et la mal gouvernance poussent la jeunesse en quête d’un avenir meilleur et digne, à chercher ailleurs des conditions de vie. Les jeunes désespérés, accablés, rebutés, pensent que l’émigration, la sortie du territoire leur ouvrent des perspectives qui chez eux leur semblent : utopiques, impossibles, irréelles. Tel est le constat que révèlent beaucoup d’études sur ce sujet. Cet état d’esprit ancré chez nos jeunes ne doit point être occulté par les politiciens dans leur course législative. Au contraire, il faut en prendre conscience et en débattre.

L’émigration clandestine de nos jeunes constitue un thème d’actualité. Les futurs députés devraient s’évertuer à s’approprier la quintessence durant leur campagne électorale, à la place de vocifération. Le braillement est le champ des incompétents en quête d’accréditation ou de prébendes; Des réponses adéquates sont attendues par la jeunesse sénégalaise sous l’emprise d’émigration. La jeunesse au complet est aussi au cœur de l’acte de vote. Elle a besoin d’être rassurée par une prise en main de ce fléau. Cette catastrophe les affecte durement. Partir fait partie désormais du discours de la jeunesse à qui on a toujours promis le bien être, l’épanouissement, l’éclosion de leurs talents multiples, partant de politiques d’emploi, d’insertion et de réinsertion sur mesure, de réhabilitation citoyenne, d’état de droit. Rien de perceptible au bout du compte.

Pour preuve le chômage chronique et croissant, la frustration des jeunes déçus des promesses de réhabilitation sociales proclamées en haut lieu.

Dans ce chapitre le fast track n’a pas répondu à son attente et demeure un slogan vague et sans éclat. Des panoplies de propositions, des recettes sans lueur d’espoir mais vaines. L’attente justifiée des jeunes est de voir la rupture avec les méthodes traditionnelles inefficientes et les schémas classiques inefficients et non productifs.

Certes, les jeunes doivent trouver du réconfort dans la marche de l’hémicycle.

Il faut donc gagner leur voix par un discours rassurant, de haute teneur et de large portée qui leur donne confiance. Halte à l’émigration clandestine de nos jeunes ressources humaines est une voix vers cette bonne direction de lutte contre l’aventure mortelle par des pirogues. Cette frange si vulnérable aux chocs constitue les bras vigoureux du Sénégal. Il faut des mesures d’ajustement social face à cette dérive de l’émigration clandestine. Les jeunes sont les constructeurs du Sénégal d’aujourd’hui et de demain. Ils sont appelés par leur créativité à mener le pays à un développement durable. Puisse la quatorzième législature prendre en charge ce problème sociétal fort décrié. Et rassurer nos ressources humaines jeunes que rester dans le pays est une protection assurée.

Serigne Saliou Fall

Président du Directoire Scientifique du parti politique dénommé Mouvement pour la Démocratie et la Citoyenneté « MDC ».