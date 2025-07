Hommage à un Diplomate, un Républicain, un Homme de paix : Ousmane Tanor Dieng

« La mort est la seule certitude. Plutôt que de la craindre, elle doit être la boussole qui nous indique que nous devons vivre de manière à laisser une empreinte sur la terre, sans délai », disait Dona Maurice ZANNOU.

Aujourd’hui, je ressens le besoin profond de ne pas garder pour moi ce que mon cœur murmure en pensant à vous, mon Mentor, le Premier Secrétaire et Président général Ousmane Tanor DIENG.

Voilà déjà six ans, jour pour jour, que vous nous avez quittés c’était le 15 juillet 2019. Et pourtant, votre souvenir est aussi vivant que vos enseignements.

À travers la relation humaine et intellectuelle qui nous unissait, relation de disciple à maître, j’ose dire, haut et fort, que vous avez été un homme d’une rare courtoisie, à la fois poli et policé comme le disent nombre de Sénégalais mais aussi digne représentant de la sagesse africaine et mondiale. C’est à vos côtés que j’ai goûté à la doctrine socialiste, que j’ai appris à m’y engager avec rigueur et passion.

Vous étiez un homme élégant, d’une élégance à la fois physique et morale, remarquable à tout égard. Un gentleman taciturne, discret, beau dans le silence comme dans la parole. Vous étiez fort de vos trente-cinq années d’expériences au cœur de l’État , mais aussi plein de savoir, gardien de secrets d’État, véritable cimetière de confidences, aujourd’hui vous-même devenu cendre sacrée, reposant dans le cimetière des hommes.

Vous étiez un intellectuel accompli, un diplomate respecté, un homme de plume et de pensée, admiré pour votre culture générale immense. Vos écrits et vos discours ont été chantés par vos pairs, tant leur justesse et leur profondeur impressionnaient. Vous aviez le don rare de faire entendre la voix du Sénégal au loin, de donner au pays une aura inédite sur la scène internationale.

Vous avez porté, avec constance et engagement, la vision d’un Sénégal ancré dans une diplomatie de bon voisinage, de paix, de sécurité, et d’influence constructive dans les instances de gouvernance mondiale. À travers votre action, notre pays s’est affirmé dans des partenariats fondés sur le respect, la dignité et le bénéfice mutuel. Vous étiez un fervent défenseur des droits humains, un soutien indéfectible de la diaspora, et un artisan de la solidarité africaine.

Votre rigueur morale et votre sens aigu des responsabilités ont marqué l’histoire institutionnelle du Sénégal. En homme d’État, vous n’avez jamais trotté : vous galopiez, à l’image d’un étalon pur-sang, incarnant l’idéal du socialisme vivant.

À l’Internationale socialiste dont vous fûtes vice-président chargé de l’éthique et à l’Internationale africaine socialiste que vous présidiez, vous avez été un acteur clé du rayonnement du socialisme africain. Vous avez parrainé de nombreux partis, accompagné l’accession au pouvoir de camarades, et su tisser des liens solides avec de grands dirigeants du monde entier.

Vous avez tenu haut le flambeau du socialisme, même quand les vents libéraux soufflaient avec force. Vous n’avez pas été qu’un gardien du temple : vous en avez été l’architecte du renouveau, le bâtisseur de demain.

Aujourd’hui, vous êtes parti. Mais pour moi, vous êtes toujours là. Vous nous regardez. Et c’est à nous, désormais, de faire vivre la flamme que vous avez allumée, de la rendre plus vive encore, pour qu’elle éclaire les générations futures et nourrisse la conscience historique de notre pays.

Jusqu’à votre dernier souffle, vous avez été présent à tous les grands rendez-vous politiques de notre pays, de notre continent, et du monde. Et pour cela, votre nom, votre œuvre, votre sagesse continueront de guider nos pas.

Repose en Paix Yaal Mbine !!!

Dibcor Faye ,

Membre du Secretariat exécutif national,,

Membre du Bureau Politique,

Membre du Comité Central,

Ton dernier Secrétaire général du MEES