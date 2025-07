Sénégal : Le FDR tire la sonnette d’alarme et appelle à un sursaut national

Réuni ce mercredi, le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a publié un communiqué au ton grave, pointant les dérives économiques, sociales et politiques qui, selon lui, plongent le Sénégal dans une crise profonde.

À l’issue de sa Conférence des Leaders, le FDR s’inquiète d’une gouvernance marquée par la désinvolture, l’aveuglement et une déconnexion inquiétante des réalités du pays. La dégradation récente de la note souveraine du Sénégal par l’agence Standard and Poor’s – passée de « B » à « B- » avec perspective négative – a servi de déclencheur à cette sortie musclée. Le Front reproche au ministère des Finances un communiqué « désinvolte » face à une situation qui, selon lui, devrait alarmer tout responsable public.

Le FDR dénonce l’entêtement du gouvernement à poursuivre une politique économique inefficace, qui aurait conduit à la perte de confiance de partenaires majeurs comme le Fonds Monétaire International. La gestion de la campagne agricole, décrite comme répétant les erreurs de l’année précédente, est également citée comme preuve de cette inertie.

cLe Front s’alarme aussi des résultats préoccupants du baccalauréat 2025, qu’il voit comme un symptôme d’un système éducatif en détresse. Plus largement, il critique une gouvernance qui cherche à se dédouaner de ses responsabilités en accusant un « système » supposément fautif.

Sur le plan institutionnel, le FDR s’inquiète d’un conflit ouvert au sommet de l’État, entre le Premier ministre et le président de la République, qualifié de « duel incroyable » mettant en péril la stabilité de la plus haute fonction républicaine. Une situation inédite qui, selon le Front, dépasse le cadre national.

Les critiques s’étendent aux domaines sociaux et économiques : arrestations arbitraires, asphyxie des entreprises, licenciements massifs, suppression de bourses sociales, repli diplomatique, autant de signaux d’alarme que le FDR brandit pour justifier son appel à la mobilisation nationale.

Le communiqué se conclut par un appel pressant au Gouvernement à faire preuve d’un plus grand sens des responsabilités, face à des populations en manque de repères, de protection et d’espoir. Le Front enjoint également toutes les forces vives de la Nation à prendre la pleine mesure de la situation, et à œuvrer ensemble pour redresser le cap avant qu’il ne soit trop tard. « Il y va de notre présent et, sans doute, d’une bonne part de notre avenir », conclut le FDR.