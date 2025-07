L’offensive des «Thierno»…deux (2) voix discordantes contre le régime

Deux voix discordantes, celles de Thierno Bocoum et Thierno Alassane Sall, se sont élevées avec force au Sénégal, offrant une nouvelle opposition au régime de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Leurs analyses, bien que formulées différemment, convergent vers un constat alarmant : le pouvoir actuel, loin de la rupture promise, s’enlise dans l’improvisation, l’autoritarisme et une guerre intestine qui détourne l’attention des préoccupations réelles des Sénégalais. Leurs prises de position publiques, souvent incisives, posent la question de leur capacité à devenir un problème politique majeur pour le régime, même en l’absence d’une base électorale massive.

Thierno Bocoum, à travers ses chroniques, dépeint un pouvoir qui « dénonce, promet, emprisonne » au lieu de gouverner. Il pointe du doigt les délibérés repoussés et les emprisonnements de figures comme Bachir Fofana, Moustapha Diakhaté et Badara Gadiaga, victimes d’un « effaceur autoproclamé » qui s’arroge le droit d’insulter tout en réprimant la critique. Il met en lumière l’incapacité du gouvernement à stabiliser les finances publiques, citant les dégradations successives des notes souveraines par Moody’s et S&P, qui témoignent d’une « perte de confiance généralisée ». Pour Bocoum, la répression des voix discordantes est une tentative désespérée de masquer une « vacuité » et une incapacité à produire des résultats tangibles, face à une économie en déclin et un pouvoir d’achat en chute.

De son côté, Thierno Alassane Sall se focalise sur la dualité « Diomaye mooy Sonko », décrivant un régime où la fonction présidentielle se dilue dans des considérations personnelles et une « guerre froide » entre les deux hommes forts. Il fustige le silence du Président face aux « propos outrageants » de son Premier ministre à l’encontre de la magistrature et de la société civile, y voyant une preuve d’un pouvoir « otage des émotions de ses militants ». Sall dénonce une justice à deux vitesses, capable de « séverité intraitable contre des peccadilles » pour certains, tandis qu’elle « se bouche les oreilles » face aux propos du Premier ministre. Cette « guerre d’ambitions » et « bataille d’ego » entre Diomaye et Sonko, selon lui, met en péril le pays, l’éloignant des attentes de changement exprimées par le peuple.

Si aucun des deux Thierno ne dispose actuellement d’une force politique structurée capable de rivaliser avec le parti au pouvoir sur le plan électoral, leur influence réside ailleurs. Leurs analyses, souvent relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux, offrent une contre-narration cohérente et argumentée face au discours officiel. Ils incarnent une forme de « vigilance citoyenne », démasquant ce qu’ils perçoivent comme des impostures et des incohérences. Cette capacité à articuler une critique forte et à mettre en lumière les failles du régime peut, à terme, éroder la légitimité du pouvoir en place et influencer l’opinion publique.

En dépit de leur manque de « base politique » au sens traditionnel du terme (parti avec une forte implantation nationale, militants nombreux), leur statut d’anciens hauts responsables et leur éloquence leur confèrent une crédibilité non négligeable. Thierno Bocoum et Thierno Alassane Sall ont une connaissance approfondie des rouages de l’État et des dossiers publics, ce qui renforce le poids de leurs propos. Leurs textes ne sont pas de simples « coups de gueule », mais des analyses étayées qui touchent des points sensibles de la gouvernance.

Leurs voix deviennent d’autant plus importantes que les espaces de débat contradictoire semblent se réduire, comme en témoignent les arrestations pour « délit d’opinion » qu’ils dénoncent. Dans un contexte où la critique est réprimée, ces figures publiques jouent un rôle de « lanceurs d’alerte », offrant une perspective alternative aux citoyens et alimentant le débat national. Ils contribuent à maintenir une pression sur le pouvoir, le forçant, du moins indirectement, à justifier ses actions et à répondre aux interrogations qu’ils soulèvent.

Cependant, la principale limite de leur impact politique réside dans la traduction de cette influence intellectuelle et morale en une force électorale concrète. La dénonciation et l’analyse, bien qu’essentielles, ne suffisent pas toujours à mobiliser les foules ou à structurer une opposition politique capable de challenger le régime dans les urnes. Leur rôle est peut-être davantage celui de catalyseurs d’une prise de conscience, semant les graines d’une éventuelle contestation future.

En somme, Thierno Bocoum et Thierno Alassane Sall, par leurs ripostes incisives et leurs analyses approfondies, constituent une épine dans le pied du régime de Diomaye Sonko. Leur capacité à exposer les contradictions et les défaillances du pouvoir, même sans une base politique organisée, contribue à façonner le discours public et à maintenir la pression sur les dirigeants. Ils représentent une forme de « problème politique » constant pour le régime, non pas par leur capacité à prendre le pouvoir directement, mais par leur influence sur l’opinion publique et leur rôle de gardiens d’une certaine exigence républicaine et démocratique.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn