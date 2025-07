Le Sénégal, trajectoire d’une diplomatie rayonnante (Par Dr Samba Faye)

Des patriotes convaincus et sobres ont fait du Sénégal une colombe qui humanise le monde !

Senghor le précurseur

Apartheid :1962, Senghor (qu’une certaine élite panafricaine veut nous présenter comme un gougnafier) accueille Mandela au Sénégal (pendant qu’il était vu comme un terroriste par l’occident) et donne des passeports diplomatiques à des dirigeants de l’ANC.

Dans cet élan de soutien, Youssou Ndour rend hommage à Mandela dans une de ses mythiques chansons en 1985. Deux ans plus tard (1987) c’est au tour d’Omar Peine de chanter Soweto…

Palestine : 1977, le Sénégal de Senghor fut le 1ier pays d’Afrique noire à accueillir Yasser Arafat. Un Passeport diplomatique sénégalais lui est remis. Une représentation diplomatique palestinienne est ouverte à Dakar. Le Sénégal parraine des résolutions condamnant la colonisation israélienne et soutient la création d’un État palestinien. En dépit de tout cela, des liens diplomatiques sont gardés avec Israël.

Cap vert et Guinée-Bissau, le Sénégal a soutenu Amílcar Cabral dans sa lutte pour l’indépendance offrant un refuge et un soutien logistique aux combattants du PAIGC, et a joué un rôle diplomatique important dans la reconnaissance internationale de la lutte de Cabral.

Abdou Diouf, la croix de transmission

Perpétrant la tradition, Abdou Diouf paie le loyer de Mandela à Soweto pendant que beaucoup de pays de l’Afrique ont préféré détourné le regard.

En Novembre1991 Mandela revient au Sénégal pour remercier le peuple (grande cérémonie au stade Demba Diop). La place Soweto rayonne au cœur de Dakar (Assemblée Nationale).

Le 3 janvier 1996, le Sénégal nous des relations avec Taïwan de Taïwan. Même si depuis 2005 le Sénégal milite pour une « Chine Unique » renouant ainsi avec la Chine continentale, Taïwan a toujours une représentation diplomatique à Dakar.

Wade l’émancipateur …

Wade, milita pour une Afrique économiquement décomplexée. Il est précurseur du NEPAD en 2001 positionnant le Sénégal au centre des questions économiques du contient. Wade milite pour la fin du panafricanisme victimaire en refusant l’indemnisation de l’Afrique suite à la traite négrière. A Durban, le Sénégal fut un acteur majeur de la création de l’UA. En 2008, face à un occident condescendant, Wade prononce u mémorable discours dans la tribune de la FAO. Il milite égerment pour une place permanente de l’Afrique au conseil de sécurité. En 2010, le Sénégal accueille 163 étudiants Haitien (j’avais l’honneur d’en enseigner à la FASEG) à prenant en charge leur frais de scolarité et leur séjour.

Macky, la diplomatie furtive

En 2017, dans sa politique de bon voisinage, Macky Sall achète pour la Guinée Bissau les droits télé de CAN témoignant ainsi une solidarité sud-sud. Dans le même sillage, le président gambien est sécurisé par le GIGN sénégalais. Sous son magistère le Sénégal reçoit Obama et Xi Jin Ping attestant de nos bonnes relations pendant que Chine et USA se livrent une guerre économique impitoyable. Pendant que Poutine recevait Macro en l’humiliant, Macky fût accueilli avec toutes les amitiés et obtient un dégel de la livraison du blé…

En somme, il est constatable que le Sénégal a toujours été, non dans le panafricanisme hystérique, mais dans l’efficacité en usant des opportunités que lui offre le contexte. Il est vrai que chacun a ses insuffisances. C’est d’ailleurs le propre de l’œuvre humaine.Le Sénégal ne saurait donc etre cette Nation grégaire quon veut nous imposer. C’est pourquoi

Thierno_Alassane_Sall parle de « rechanter le Senegal » en alliant notre exception diplomatique, à une exception économique.

Jeune Sénégalais, soit fier de ta Nation, lève la tête et va à la conquête du monde …

Dr Samba Faye

Porte parole du parti La République des Valeurs