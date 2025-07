Mamadou Ndoye (Pastef) : «Sonko doit arrêter de désigner des candidats pour le parti»

Lettre ouverte au président du Pastef Mr Ousmane Sonko

Sonko doit arrêter de désigner de candidat pour le parti.

De grâce Mr le président du Pastef Ousmane Sonko, il faut désormais arrêter de nous désigner un candidat à l’approche de joutes électorales. Lorsque que vous nous avez désigné un candidat pour la mairie de Dakar, celui-ci avait fini de nous trahir. Aujourd’hui encore, vous nous avez désigné le Pr Diomaye Faye et voilà qu’il semble prendre une direction différente de celle qui nous avait valu l’accord de 54% des sénégalais. Le Président de la république nous parlant d’équilibre et de paix dans un Sénégal qui ne connaît ni de guerre civile, ni d’attaque terroriste encore moins de problème politique. Cela montre que vous devez arrêter de nous désigner un candidat. Soit on vote pour vous ou bien laissez nous prendre nos responsabilités. L’une des conséquences qu’il faut tirer dans tout cela est qu’il ne faut plus s’aventurer à désigner un candidat pour les militants.

Lors des élections législatives cette même pratique a été utilisée et des militants de la première heure sont laissés au détriment d’autres qui sont non moins méritants alors que certains devenus aujourd’hui députés ne peuvent mobiliser dix personnes autour de leur foyer. A l’approche des élections municipales certains attendent votre bénédiction pour leur désigner candidat dans leur commune – d’autres fondent leur espoir sur des élections primaires ou les militants à la base désignent à l’issu d’un vote, à défaut de consensus le candidat du parti, ce qui est plus légitime et conforme aux textes du parti.

Un parti qui veut s’éterniser au pouvoir doit d’abord prôner la démocratie et le pluralisme en interne avant d’appeler au respect des normes démocratiques. La dernière sortie que vous avez faite, montre que vous avez voulu que les choses aillent mieux. Cela ne peut se faire, si on laisse les postes à des personnes qui ne comprennent pas les enjeux de notre révolution. Ceux là qui nous ont combattu et souhaité notre échec au détriment des patriotes expérimentés, responsable et comptable des résultats de ce quinquennat. Ayons le courage de gouverner uniquement avec les membres du parti qui continuent de croire au projet pour sortir les sénégalais des difficultés qu’ ils sont en train de traverser.

Mamadou Ndoye

Pastef Saint-Louis

Direction Stratégies et Prospective, Sn La Poste