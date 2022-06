Regardez…l’homme boxe sa femme le jour du mariage (Vidéo)

Un homme bat son épouse pour l’avoir battu à un jeu lors de leur fête de mariage :

Un marié qui a frappé sa femme à la tête le jour de leur mariage après que cette dernière l’aie battu à un jeu lors de leur cérémonie de mariage a été inculpé pour l’attaque.

L’homme a été capturé dans une vidéo virale frappant sa femme après qu’elle ait remporté une course pour déballer des bonbons qui avait été organisée par des invités lors de leur cérémonie de mariage dans la région sud de Surkhandaryo en Ouzbékistan le 6 juin.

In Uzbekistan, groom hit the bride right at the wedding in front if guests, relatives, families from both sides. Noone stopped him, noone to defend her.

Footage shows the couple participated in game, after which he hit her.

