Honorable Maty Mbow…l’incarnation du leadership féminin de la diaspora (Entretien)

L’Honorable Mme Maty Mbow, Conseillère au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), issue de la diaspora sénégalaise d’Italie est une actrice clé sur la scène politique à Thiés aux côtés de grands leaders de l’Apr comme le Ministre d’État, Directeur de Cabinet politique du président de la République, Augustin Tine, le Député Abdou Mbow,1er vice-président de l’Assemblée nationale, Mme Seynabou Ndiéguéne, PCA Grands Trains du Sénégal (GTS-S.A) et tant d’autres responsables de l’Apr qui œuvrent à la base pour le président Macky Sall.

Dans cet entretien, outre son engagement politique en tant que responsable au sein de la DSE /APR/ Italie, la Conseillère revient sur sa mission au sein de cette illustre institution consultative qui a une expertise dans les domaines économique, social et culturel.

Dans la même veine, elle met en exergue son parcours associatif au sein de la diaspora sénégalaise d’Italie notamment à Bergame au sein de l’ASSOSB, une des plus grandes associations sénégalaises du Nord de l’Italie et au sein des Dahiras « Touba Zingonia » et « Sokhna Diarra Bousso ». Un engagement associatif qui illustre toute la dimension sociale de la Conseillère du CESE et sa proximité avec la communauté sénégalaise d’Italie.

Femme entrepreneure au leadership incontesté, Mme Maty Mbow est également revenue sur son expérience professionnelle et son engagement à travailler avec les sénégalais d’Italie et les femmes de sa commune, Thiès Ouest, dont elle accompagne, organise en Gie et finance les activités économiques afin de promouvoir leur autonomie et leur implication dans le développement du pays.

Personnalité multidimensionnelle, Mme Maty Mbow est un des rares leaders à faire l’unanimité, politiquement et socialement, au sein de la diaspora sénégalaise d’Italie, en Lombardie et au-delà, de par sa simplicité et de par les rapports cordiaux qu’elle a su nouer avec tous, sans clivage. Pour preuve, elle est la grande actrice de l’initiative de soutien du Chef de l’Etat à l’association des sénégalais de Bergame pour solutionner un litige sur un prêt immobilier de leur siège pour un montant de 65 millions fcfa. Elle a ainsi salué la grandeur du président Macky Sall qui voue une immense considération à la diaspora, en particulier celle d’Italie même si son parti y a souvent perdu les élections depuis 2012 : « Grâce au soutien du président Macky Sall, la maison appartient désormais à la communauté. Les enfants y apprennent le coran, les activités des dahiras y sont organisées. Ceci est une grande fierté pour les sénégalais de la diaspora » a-t-elle soutenu.

A ce sujet, la communauté Sénégalaise de Bergame et environs à travers l’ASSOSB ont témoigné leur reconnaissance et leur gratitude au Président de la République Macky Sall.

C’est aussi en toute discrétion qu’elle a grandement contribué au règlement du délicat dossier des Cheminots de Thiès avec le président Macky Sall qui leur a alloué, le mois dernier, une enveloppe d’un milliard de fcfa. C’est dire toute la dimension de l’Honorable Maty Mbow et la confiance que lui accorde Son Excellence le président Macky Sall.

« Maty Mbow fait partie de la nouvelle génération de responsables de l’Apr légitimes susceptibles de réunir l’essentiel autour d’eux pour le président Macky Sall….. » soutient un haut responsable de l’Apr de la diaspora.

Dans cet entretien, Amadou Sakho Mbow, Ex-Cheminot, père de l’Honorable Maty fait un témoignage, objectif et équilibré, sur les valeurs incarnées par sa fille. Il remercie également le président la République Macky Sall qui a su identifier, avec le temps, celles-ci et lui faire confiance.

Entretien…..