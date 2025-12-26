Horizon Sans Frontières appelle l’État sénégalais à agir pour protéger ses citoyens

L’organisation internationale Horizon Sans Frontières (HSF), spécialisée dans la défense, l’orientation et l’intégration des migrants, a exprimé sa vive émotion et sa profonde indignation suite à la mort tragique de Mouhamed Gueye, ressortissant sénégalais de 26 ans, survenue récemment à Ajaccio.

Ce drame souligne la vulnérabilité persistante des migrants africains en Europe, dans un contexte où les actes de haine à leur encontre semblent parfois tolérés. HSF a réaffirmé sa solidarité totale à la famille de la victime et exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce décès, qu’il considère évitable.

Dans un communiqué officiel, l’organisation interpelle solennellement l’État du Sénégal sur sa responsabilité de protection de ses ressortissants à l’étranger. Selon HSF, cela implique une mobilisation diplomatique immédiate, un suivi rigoureux de l’affaire, ainsi que des garanties de non-répétition.

« L’État doit porter la question de la sécurité et de la dignité de ses ressortissants dans ses relations bilatérales avec les pays d’accueil. Cette responsabilité doit être partagée et non négociable », insiste Boubacar Seye.

Pour HSF, rendre justice à Mouhamed Gueye aujourd’hui, c’est surtout prévenir d’autres tragédies demain. L’organisation appelle donc à une réaction forte et concrète afin que la mort de ce jeune Sénégalais ne reste pas sans réponse.