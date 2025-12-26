Les Chambres de commerce du Sénégal et de Fuerteventura unissent leurs forces

Le Président de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UCCIAS), Monsieur Serigne Mboup, a reçu à Dakar Monsieur Juan Jesús Rodríguez Marichal, Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Navigation de Fuerteventura, dans le cadre d’une rencontre de haut niveau dédiée au renforcement des partenariats économiques et institutionnels entre le Sénégal et l’île de Fuerteventura.

La réunion s’est tenue en présence de Monsieur Alioune Ndiaye, proche collaborateur du Président Serigne Mboup, ainsi que de Monsieur Momar Dieng Diop, facilitateur pour la partie espagnole, qui a assuré la coordination et la fluidité des échanges entre les deux institutions.

Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans les domaines relevant des missions des chambres de commerce, notamment le commerce, l’investissement, l’industrie, l’agriculture et l’agroalimentaire, l’appui aux PME, la promotion de l’entrepreneuriat, la formation, l’innovation, ainsi que les secteurs stratégiques liés à l’eau, aux énergies renouvelables et au développement durable.

Les deux Présidents ont exprimé une volonté commune de structurer des partenariats durables, fondés sur les complémentarités existantes et sur le rôle des chambres de commerce comme espaces privilégiés de dialogue, de facilitation et d’accompagnement des acteurs économiques, en particulier dans le secteur agricole, levier essentiel de sécurité alimentaire, de création d’emplois et de croissance inclusive.

Un temps fort de la rencontre a été consacré à la proposition d’organiser la 10ᵉ édition du Forum international AFRICAGUA au Sénégal en 2027. Cette initiative a été favorablement accueillie par le Président Serigne Mboup, qui a souligné l’intérêt stratégique d’un tel événement pour le Sénégal et pour l’Afrique de l’Ouest. Les deux parties ont convenu de travailler conjointement à la définition des modalités pratiques, techniques et institutionnelles, ainsi qu’à la signature prochaine d’un Mémorandum d’Entente destiné à formaliser le cadre de collaboration.

Le Président Serigne Mboup a, par ailleurs, réaffirmé son intention d’effectuer prochainement une visite à Fuerteventura afin de consolider le dialogue institutionnel, approfondir les axes identifiés et impulser la mise en œuvre concrète des projets communs.

Dans cette dynamique, Monsieur Juan Jesús Rodríguez Marichal participera à la prochaine édition de la Foire internationale de l’Agriculture, prévue le 21 février, sur invitation du Président Serigne Mboup. Cette présence constituera une étape supplémentaire dans le rapprochement des institutions et des acteurs des deux territoires.

Cette rencontre marque ainsi une avancée significative dans la structuration d’un partenariat solide et ambitieux entre le Sénégal et Fuerteventura, ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration au service du développement économique, agricole et durable.

Momar Dieng Diop / Espagne