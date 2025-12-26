Absence de Boubacar Seye à la Journée nationale de la diaspora : Mamadou Lamie Samb dénonce une erreu

La récente célébration de la Journée nationale de la diaspora a suscité des critiques, notamment en raison de l’absence remarquée de Boubacar SEYE, président de l’association Horizon Sans Frontières. Pour Mamadou Lamine Sambou, cette omission n’est pas anodine : « Ce n’est pas une simple erreur, c’est une erreur institutionnelle et un lapsus moral », affirme-t-il.

Depuis de nombreuses années, Boubacar SEYE s’engage sur la question migratoire avec sérieux, constance et courage, souvent sans le soutien de l’État, ni les projecteurs médiatiques. Selon lui, il documente, recense et alerte sur les conditions de vie et les drames vécus par les Sénégalais sur les routes migratoires, portant seul la mémoire de ceux qui sont morts, disparus ou sacrifiés, parfois au péril de sa propre sécurité.

« Pendant que certains découvrent aujourd’hui la diaspora comme un simple levier économique ou politique, lui en porte depuis longtemps la douleur, la vérité et la dignité, gratuitement, sans calcul et sans mise en scène », souligne Mamadou Lamine Sambou.

Pour l’auteur, reconnaître la diaspora sans reconnaître ceux qui défendent ses vies, ses droits et son humanité revient à célébrer le symbole tout en négligeant l’essentiel. Il appelle ainsi les institutions à écouter, associer et considérer à leur juste valeur les véritables acteurs de terrain.

Mamadou Lamine Sambou conclut : « Respect à toi, Boubacar SEYE, président de Horizon Sans Frontières. »