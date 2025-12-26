Golf Sud : Un individu interpellé pour détention et trafic de crack

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a annoncé, le 19 décembre 2025, l’interpellation d’un individu pour détention et trafic de crack, dans le cadre d’une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants.

Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau de trafic de cocaïne aux abords d’une pharmacie située à Golf. Mobilisée rapidement, la Brigade de recherches a appréhendé le suspect en possession de vingt-six (26) pierres de crack.

Le mis en cause a été déféré au parquet, tandis que l’enquête se poursuit afin de démanteler l’ensemble du réseau et de déterminer l’étendue de ses ramifications.