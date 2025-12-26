Grand Yoff : Deux individus interpellés pour une série de cambriolages

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a annoncé, le 23 décembre 2025, l’interpellation de deux individus impliqués dans une affaire de vol en réunion avec effraction, usage de fausses clés, escalade, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.

Le 19 décembre 2025, un commerçant de Liberté VI avait signalé le cambriolage de sa boutique. L’auteur, à bord d’un 4×4 blanc sans plaque, avait fracturé la porte pour emporter un coffre-fort contenant 1 451 000 FCFA. Malgré son camouflage : cagoule, gants et casque, les images de vidéosurveillance ont permis aux forces de l’ordre de lancer les recherches.

L’auteur principal a été localisé dans le quartier de la Médina et interpellé dans un restaurant du centre-ville, accompagné de sa petite amie. Lors de la perquisition de sa chambre, les policiers ont saisi les vêtements portés lors du vol, une matraque électrique, des bijoux et du matériel de camouflage.

L’enquête a également conduit à Keur Massar, dans un immeuble R+2 appartenant au suspect et entièrement meublé à neuf. Sur place, les policiers ont retrouvé un coffre-fort vide et des bijoux. Les investigations ont révélé que le suspect était également impliqué dans un autre cambriolage aux HLM, ayant dérobé 24 000 000 FCFA. Les revenus issus de ces crimes servaient à financer le train de vie du couple et la construction immobilière.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur complète de leurs activités criminelles.