Bignona : Albert Ndior prend officiellement la tête du commissariat urbain

Dans le cadre du renforcement de la sécurité publique en Casamance, le Commissaire Albert Ndior a officiellement pris ses fonctions à la tête du commissariat urbain de Bignona.

Précédemment chef de service à Bambey, le Commissaire Ndior arrive dans la cité de l’Alumni avec pour mission de mettre en œuvre la vision de proximité et de protection des populations prônée par le ministère de l’Intérieur.

Cette nomination intervient comme un tournant historique pour la commune, répondant à une doléance de longue date des habitants soucieux de bénéficier d’une sécurité renforcée et d’un encadrement policier de qualité.

Le Commissaire Ndior, reconnu pour son professionnalisme et son engagement, se veut un acteur clé dans l’amélioration du climat sécuritaire et dans le renforcement des relations entre la police et la population.