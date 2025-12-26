Un homme agresse sexuellement une fillette de 5 ans dans un parc…il a été interpellé

Jeudi 18 décembre, un individu avait agressé sexuellement une fillette de 5 ans au parc de l’Oekolampadmatte, à Bâle (Suisse).

Il avait attaqué et blessé la femme de 69 ans qui accompagnait l’enfant, avait d’emmener de force la petite fille dans les toilettes publiques pour abuser d’elle.

Un portrait robot de l’agresseur et un appel à témoins avaient été publiés.

Un suspect a été interpellé cette semaine et a été placé en garde à vue.

Cet homme de 30 ans résidant à Bâle a été inculpé et placé en détention provisoire.

