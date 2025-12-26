Le corps d’une femme en partie dévêtue découvert dans la cour d’un immeuble…à Paris

Il était 2H00 du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, quand les policiers sont intervenus dans un immeuble du 18ème arrondissement de Paris après avoir reçu un appel leur signalant des hurlements de femme.

Sur place, les forces de l’ordre n’ont pas pu identifier d’où avaient pu provenir les cris et étaient repartis.

Le lendemain matin, le corps sans vie d’une femme a été retrouvé dans la cour intérieure de ce même immeuble situé rue des Abbesses.

La victime était en partie dévêtue.

Les policiers sont retournés sur les lieux et ont reçu le témoignage d’une autre femme.

Cette locataire d’un appartement au 5e étage a expliqué avoir rencontré la veille un homme et une femme près de la gare Saint-Lazare et les avoir invités chez elle.

Elle a également raconté de manière confuse avoir consommé avec eux de l’alcool et de la drogue, du LSD, dans la nuit.

C’est au moment où l’homme a quitté son appartement vers 8h20 que le corps de la victime a été découvert dans la cour intérieure de l’immeuble.

