Fin de la tournée économique…Le style « Diomaye » à l’épreuve du Sud

La tournée économique de cinq jours effectuée par le Président Bassirou Diomaye Faye dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou marque un tournant symbolique et stratégique dans la gouvernance du nouveau régime. Loin des fastes protocolaires habituels, ce périple en Casamance naturelle a permis au Chef de l’État d’imprimer sa marque : celle d’un dirigeant de terrain, privilégiant le dialogue direct et l’efficacité opérationnelle sur les effets d’annonce. En plaçant le désenclavement et la paix au centre de son agenda, le Président réaffirme que le développement du Sud n’est plus une promesse lointaine, mais une priorité immédiate du « Plan Diomaye ».

Sur le plan des infrastructures, la visite du chantier de l’aéroport de Ziguinchor a servi de catalyseur à l’ambition présidentielle. En injectant 7 milliards de francs CFA pour une livraison prévue en avril 2026, l’État sénégalais ne se contente pas de relancer un chantier ; il pose les jalons d’une attractivité territoriale retrouvée. Cette infrastructure, couplée au lancement des travaux de la route Sandiniéry–Tanaff, illustre une volonté manifeste de briser l’isolement géographique de la région. Pour Bassirou Diomaye Faye, le désenclavement est le préalable indispensable à toute souveraineté économique, permettant de transformer le potentiel agricole et touristique de la Casamance en richesse tangible.

L’analyse de cette tournée révèle également une dimension sociale et symbolique profonde, notamment à travers la visite de courtoisie à la famille du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce geste, empreint de « simplicité et de chaleur humaine », au-delà de sa courtoisie républicaine, cimente l’unité du sommet de l’État. En s’entretenant avec Mame Khady Ngom, le Président a envoyé un message de cohésion nationale, rappelant que les liens familiaux et culturels restent le socle de la stabilité politique au Sénégal, particulièrement dans une région qui a longtemps souffert de fractures.

Le volet sécuritaire a été abordé sous un angle novateur, celui de la « sécurité humaine ». À Darsalam, l’accent mis sur le déminage montre que pour le Chef de l’État, la paix ne se décrète pas seulement dans les chancelleries, mais se construit en sécurisant les terres pour les paysans. En renforçant les moyens du PUMA et de l’ANRAC, le Président Diomaye Faye intègre les Forces de défense et de sécurité dans une dynamique de développement civilo-militaire. Son déjeuner avec les troupes dans la Zone militaire N°5 souligne sa reconnaissance envers ceux qui garantissent la stabilité, tout en humanisant la fonction de Chef suprême des Armées.

L’Agropole Sud d’Adéane et la digue antisel de Coubalan constituent les piliers de la « Vision Sénégal 2050 » déclinée localement. Avec l’annonce d’un budget complémentaire de 41 milliards de FCFA pour l’Agropole, le Président mise sur la transformation locale des produits pour créer plus de 50 000 emplois à terme. Cette stratégie vise à transformer la Casamance en un véritable grenier industriel. La récupération de 550 hectares de terres agricoles à Coubalan démontre une approche pragmatique de la résilience climatique, où l’ingénierie d’État se met au service direct des ménages ruraux.

L’éducation et la santé n’ont pas été en reste, avec la pose de la première pierre du Lycée Nation-Armée (LYNAQE) à Sindone et l’annonce d’un hôpital de niveau 4 à Goudomp. Ces projets structurants visent à corriger les disparités territoriales historiques. En investissant 10,1 milliards de FCFA dans un établissement d’excellence, le régime parie sur le capital humain de la jeunesse casamançaise. Cette approche holistique du développement suggère que l’équité territoriale n’est pas qu’un slogan, mais un investissement massif dans les services sociaux de base.

L’interaction avec les forces vives, autorités religieuses, coutumières et élus locaux, a permis de légitimer cette nouvelle démarche de proximité. En recevant le roi d’Oussouye et l’évêque de Ziguinchor, Bassirou Diomaye Faye a su naviguer entre tradition et modernité, sollicitant les prières pour la paix tout en écoutant les doléances techniques des maires. Cette écoute active renforce une gouvernance de proximité où l’élu local devient un partenaire du développement national, loin du centralisme dakarois parfois perçu comme déconnecté des réalités de l’intérieur.

Sur le plan économique, l’audience accordée aux acteurs du tourisme et de l’artisanat a mis en lumière les défis persistants, tels que le financement et le transport. La réponse présidentielle, évoquant une compagnie aérienne à bas coût et le renforcement de la desserte fluvio-maritime, montre une compréhension fine des leviers de croissance régionale. En s’engageant sur la qualité et les délais des travaux de l’axe Ziguinchor-Cap Skirring, le Président se positionne comme le garant d’une gestion rigoureuse des deniers publics et des projets d’État.

Cette tournée économique consacre l’émergence d’un style « Diomaye » : un mélange d’humilité, de fermeté sur les objectifs et de présence constante auprès des citoyens. En quittant le Cap Skirring pour Dakar, le Président laisse derrière lui une Casamance qui semble retrouver un souffle d’espoir. La réussite de ce quinquennat dépendra désormais de la capacité de l’appareil d’État à transformer ces engagements financiers et ces symboles forts en réalités quotidiennes pour les populations du Sud, faisant de la paix un « socle indépassable » de l’émergence nationale.

La rédaction de Xibaaru