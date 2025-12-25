Noël : Monseigneur André Gueye appelle à la paix et à la réconciliation nationale

À l’occasion de la fête de Noël, l’archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur André Gueye, a lancé un appel solennel à la paix, au pardon et à la réconciliation, à l’endroit des fidèles catholiques et de l’ensemble de la nation sénégalaise. Pour sa première prise de parole à l’occasion de la Nativité depuis sa nomination, le prélat a placé son message sous le sceau de la réconciliation et de l’espérance.

Dans son adresse, Monseigneur André Gueye a rappelé la portée spirituelle profonde de Noël. « Noël nous invite à magnifier de nouveau les merveilles de Dieu dans nos vies et dans notre histoire, nous révélant la plénitude de l’amour de Dieu qui prend notre condition humaine en l’enfant Jésus, Verbe de Dieu et Parole incarnée », a-t-il déclaré.

L’archevêque a insisté sur le fait que la célébration de la naissance du Christ ne saurait être réduite à un simple souvenir du passé. « En célébrant de nouveau sa naissance, ce n’est pas un simple événement que nous commémorons, mais le mystère même de Dieu qui demeure parmi nous », a-t-il souligné.

Revenant sur le message central de la Nativité, Monseigneur André Gueye a mis en avant la paix comme valeur fondatrice de Noël, précisant qu’elle repose sur des piliers essentiels. « Noël rime avec la paix et fait naître l’espérance d’une paix véritable dans les cœurs, dans les familles, dans la société, dans notre pays et dans le monde ; une paix fruit de la justice et de la vérité, renforcée et pérennisée par le pardon et la miséricorde », a-t-il affirmé.

Dans cette dynamique, l’archevêque métropolitain de Dakar a invité les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté à accueillir pleinement ce message afin de se réconcilier avec eux-mêmes, avec Dieu et avec leurs semblables. Il a exhorté les croyants à sortir « des ténèbres du mal » pour « marcher dans la lumière de l’amour de Dieu ».

Selon lui, la célébration de Noël constitue une occasion privilégiée de réparer les relations humaines, de raffermir les liens familiaux et de renforcer l’harmonie sociale. « Noël nous offre l’opportunité de refaire la paix dans nos relations quotidiennes, dans la famille, au travail, au marché et ailleurs, en offrant le pardon et la réconciliation », a-t-il souligné.

Monseigneur André Gueye a adressé à tous ses vœux de « Noël de paix, de pardon et de réconciliation, la véritable paix dans les cœurs ». Il a également formulé le souhait que l’année 2026 soit placée sous le signe de l’espérance, de la fraternité et de la cohésion nationale.