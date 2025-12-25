Blessure de Chérif Ndiaye : Bonne nouvelle pour les Lions

Bonne nouvelle pour les Lions à la veille de leur deuxième sortie dans cette CAN 2025. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé que l’attaquant Chérif Ndiaye, auteur du troisième but du Sénégal face au Botswana, a pris part à l’intégralité de la séance d’entraînement du jour, tenue à huis clos.

Touché lors de la séance d’entraînement précédente, le joueur avait suscité quelques inquiétudes. Toutefois, comme nous l’indiquions dès hier, Chérif Ndiaye a quitté le terrain sans boiter, marchant normalement jusqu’au bus de l’équipe. Des signes rassurants confirmés ce jour par sa présence complète à l’entraînement collectif, rapporte Wiwsport.

À la veille du match Sénégal – RDC, comptant pour la 2e journée de la phase de groupes, l’attaquant se porte donc bien et reste disponible pour le staff technique, un renfort important pour les Lions qui visent une nouvelle performance solide dans la compétition.