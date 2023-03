Ibrahima Thiam : «Avec l’Appel 2024, un nouveau cap pour le Sénégal»

Samedi 18 mars, c’est près d’une quinzaine de partis et mouvements politiques, dont « Un Autre avenir » que je préside qui, à L’océan Hôtel de Dakar, ont lancé un vibrant appel à une candidature citoyenne et républicaine d’Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre et banquier connu internationalement.

Le nom du lieu était hautement symbolique car il s’agit d’offrir à nos compatriotes sénégalais, à l’occasion des présidentielles 2024, un nouvel horizon après que le chef de l’État actuel ait échoué, avec son équipage, à faire naviguer la pirogue Sunugal au cours de ses deux mandats électoraux successifs.

Un lieu bien choisi en effet, car Ousmane Sonko, le leader du Pastef, qui souhaite prendre la barre présidentielle en février prochain, ferait un bien piètre et dangereux capitaine, du fait de ses positions radicales. Il n’a pas en effet encore atteint la haute mer qu’il pilote déjà sa propre embarcation vers des récifs judiciaires qui risquent de le contraindre à l’échouage.

Entre immobilisme et amateurisme, doublé de populisme, « l’initiative citoyenne et républicaine » a levé l’ancre samedi dernier devant plus de quatre cents personnes enthousiastes en découvrant cette alternative, cette sorte d’incarnation d’une troisième voie, à un moment où le pays sombre dans un climat politique délétère. Un climat, qui, si nous n’y prenons garde, pourrait dans les mois qui viennent être confronté à des actions violentes et dramatiques, de nouvelles émeutes de la rue comme le Sénégal en a connu en 2021.

Au cours de la soirée, il m’est revenu l’honneur de demander à Abdoul Mbaye de prêter solennellement serment devant Dieu et le peuple de respecter nos institutions en cas de victoire en février 2024, d’assurer un seul mandat de transition de cinq ans, et d’entreprendre des réformes économiques, sociales courageuses, afin de redresser la situation du pays et de le préparer aux grandes échéances qui nous attendent demain.

Je crois pouvoir dire que le 18 mars fera date dans l’histoire contemporaine du Sénégal et que cette journée marquera un tournant décisif et ambitieux dans notre vie démocratique. Avec Abdoul Mbaye le Sénégal dispose désormais d’un candidat compétent, rigoureux, intègre et patriote et j’invite tous nos compatriotes, hommes et femmes, à s’unir et se rassembler derrière lui, afin que dans les années à venir le Sénégal devienne le navire amiral de la flotte africaine et montre un nouveau cap au continent.

SÉNÉGAL ÇA KANAM !

Ibrahima Thiam

Président du mouvement un Autre avenir