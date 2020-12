Idrissa Seck éloigne Macky Sall encore plus de…Tivaouane

Dégradation des relations entre Tivaouane et le Président Macky Sall : Idy n’est-il pas la cause ?

D’après certaines informations, les relations entre le Chef de l’Etat Macky Sall et la cité religieuse de Tivaouane, les relations ne sont plus au beau fixe. Le fossé se creuse entre les deux parties. La dégradation des relations entre le Président de la République Macky Sall coïncide avec la nomination d’Idrissa Seck au poste de Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), et l’entrée de deux des membres de son parti Rewmi dans le gouvernement.

Idy-Kirikou-Seck n’est-il pas finalement celui qui éloigne le Président de la République Macky Sall de Tivaouane ? En tout cas, c’est depuis qu’il est venu aux côtés du Président de la République Macky Sall, que les relations entre ce dernier et Tivaouane se sont détériorées. Ce qui est loin d’être une simple coïncidence.

Tout le monde connait l’estime et la considération que Tivaouane porte au ministre Mouhamadou Makhtar Cissé que le Chef de l’Etat a limogé du gouvernement. Mouhamadou Makhtar Cissé est le Président du Comité de pilotage des travaux de la Grande mosquée de Tivaouane. Une responsabilité qui n’est pas donnée à n’importe qui. L’on comprend donc que du côté de Tivaouane, que l’on soit en colère contre le Chef de l’Etat Macky Sall, avec le limogeage de Mouhamadou Makhtar Cissé.

Mouhamadou Makhtar Cissé limogé, Macky Sall nomme Idy-Kirikou-Seck Président du CESE et fait entrer deux des partisans de ce dernier, dans le gouvernement. En faisant tomber dans son escarcelle, Idy-Kirikou Seck, Macky Sall ne fait que mettre en colère davantage Tivaouane. La communauté Tidiane voit en Idy-Kirikou Seck le traître qui a tourné le dos à la confrérie pour rejoindre celle mouride. Un virage effectué à 100° par Idy-Kirikou Seck, uniquement pour capter l’électorat mouride. Son acte a profondément blessé la cité religieuse de Tivaouane où Idy-Kirikou-Seck était considéré comme un « fils ».

La goutte de trop

Ce qui fait davantage très mal du côté de Tivaouane, c’est que Macky ne s’est pas arrêté uniquement au limogeage de Mouhamadou Makhtar Cissé. Comme pour narguer la cité religieuse, Macky Sall vient de procéder au limogeage du fils du vénéré feu Abdoul Aziz Sy Dabakh, Cheikh Tidiane Sy, du poste d’ambassadeur du Sénégal à Ryad (Arabie Saoudite). Un acte de défiance qui dévoile les mauvaises intentions du manœuvrier, Idy-Kirikou-Seck

Idy-Kirikou-Seck pousse-t-il Macky Sall à s’éloigner de Tivaouane ?

La rédaction de Xibaaru